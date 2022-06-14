Программа передач СТС на 14 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 14 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
14.06.2022
04:45 Воронины. Сезон 17. 10-я серия
05:10 Воронины. Сезон 17. 11-я серия
05:30 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия
06:05 Три кота. Шахматы
06:10 Три кота. Железная дорога
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Том и Джерри
08:55 ПроСТО кухня. Сезон 7. 20-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 18-я серия
10:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 14-я - 21-я серии
14:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я серия
14:45 Домовой
16:55 Большой и добрый великан
19:10 Валериан и город тысячи планет
22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 4-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 5-я серия
23:05 Другой мир: Пробуждение
00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 22-я серия
01:45 Двойной просчет
03:25 Воронины. Сезон 17. 11-я - 14-я серии
В программе передач возможны изменения.