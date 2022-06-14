Программа передач СТС на 14 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 14 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



14.06.2022



04:45 Воронины. Сезон 17. 10-я серия

05:10 Воронины. Сезон 17. 11-я серия

05:30 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 22-я серия

06:05 Три кота. Шахматы

06:10 Три кота. Железная дорога

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Том и Джерри

08:55 ПроСТО кухня. Сезон 7. 20-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 18-я серия

10:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 14-я - 21-я серии

14:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я серия

14:45 Домовой

16:55 Большой и добрый великан

19:10 Валериан и город тысячи планет

22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 4-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 5-я серия

23:05 Другой мир: Пробуждение

00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 22-я серия

01:45 Двойной просчет

03:25 Воронины. Сезон 17. 11-я - 14-я серии



В программе передач возможны изменения.