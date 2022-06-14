Программа передач Матч ТВ на 14 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 14 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



14.06.2022



04:00 Неделя лёгкой атлетики

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Застывшие депеши

14:55 Новости

15:00 Застывшие депеши

15:55 Фартовый

16:50 Новости

16:55 Фартовый

18:00 Все на Матч!

18:30 Смешанные единоборства. Прямой эфир из Ульяновска

20:00 Все на Матч!

20:30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок «Лиги Ставок». Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:45 Есть тема!

00:05 Экстремалы

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин Акустик»

02:40 Андрей Аршавин меняет профессию

03:05 Диалоги о рыбалке

03:30 Новости

03:35 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 500+

04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур



В программе передач возможны изменения.