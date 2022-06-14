Программа передач Матч ТВ на 14 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 14 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
14.06.2022
04:00 Неделя лёгкой атлетики
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА (Россия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Застывшие депеши
14:55 Новости
15:00 Застывшие депеши
15:55 Фартовый
16:50 Новости
16:55 Фартовый
18:00 Все на Матч!
18:30 Смешанные единоборства. Прямой эфир из Ульяновска
20:00 Все на Матч!
20:30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок «Лиги Ставок». Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:45 Есть тема!
00:05 Экстремалы
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Остин Акустик»
02:40 Андрей Аршавин меняет профессию
03:05 Диалоги о рыбалке
03:30 Новости
03:35 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 500+
04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
В программе передач возможны изменения.