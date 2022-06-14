Программа передач канала Звезда на 14 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 14 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



14.06.2022



03:50 Дорогая. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:30 Сделано в СССР

09:50 Семнадцать мгновений весны. 1-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Сделано в СССР

13:35 Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика

14:00 Военные новости

14:05 Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика

14:30 Покушение. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Улика из прошлого. Выпуск от 14.06.22

23:05 Два капитана. 1-я и 2-я серии

01:40 Любить по-русски 2

03:25 Легендарные полководцы. Петр Багратион

03:50 Сделано в СССР

04:00 Покушение. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.