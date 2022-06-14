Программа передач канала Звезда на 14 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 14 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
14.06.2022
03:50 Дорогая. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:30 Сделано в СССР
09:50 Семнадцать мгновений весны. 1-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Сделано в СССР
13:35 Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика
14:00 Военные новости
14:05 Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика
14:30 Покушение. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Улика из прошлого. Выпуск от 14.06.22
23:05 Два капитана. 1-я и 2-я серии
01:40 Любить по-русски 2
03:25 Легендарные полководцы. Петр Багратион
03:50 Сделано в СССР
04:00 Покушение. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.