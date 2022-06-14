Программа передач Золотая коллекция на 14 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 14 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



14.06.2022



02:55 Солярис

05:35 Неисправимый лгун

06:50 Аленький цветочек

07:35 Царевна-лягушка

08:20 Суета сует

09:55 Человек с бульвара Капуцинов

11:40 Семь стариков и одна девушка

13:05 Вий

14:30 Одиночное плавание

16:10 «Тайна виллы «Грета»

18:00 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии

19:45 Мимино

21:30 Из жизни отдыхающих

23:00 Зимний вечер в Гаграх

00:40 Любовь и голуби

02:20 Не может быть!

03:50 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.