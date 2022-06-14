Программа передач Золотая коллекция на 14 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 14 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
14.06.2022
02:55 Солярис
05:35 Неисправимый лгун
06:50 Аленький цветочек
07:35 Царевна-лягушка
08:20 Суета сует
09:55 Человек с бульвара Капуцинов
11:40 Семь стариков и одна девушка
13:05 Вий
14:30 Одиночное плавание
16:10 «Тайна виллы «Грета»
18:00 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии
19:45 Мимино
21:30 Из жизни отдыхающих
23:00 Зимний вечер в Гаграх
00:40 Любовь и голуби
02:20 Не может быть!
03:50 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.