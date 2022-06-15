Телепрограмма ТВ России на среду 15 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 15 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 15.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Заключение». 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Weekend (Уик-энд)
01:50 Остаться в живых
03:40 По горячим следам. Халиф на час
ТВЦ
04:30 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия
05:20 Мой герой. Анна Уколова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Нарушение терморегуляции у пожилых людей
08:50 Судья. 3-я серия
09:45 Судья. 4-я серия
10:35 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 35-я серия
12:55 Академия. 36-я серия
13:45 Мой герой. Дарья Повереннова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я серия
15:55 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия
16:55 Прощание. Вторая волна-2
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 51-я серия
23:05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы
23:50 События. 25-й час
00:20 Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли
01:00 Знак качества. Товары для садоводов
01:45 Гражданская война. Забытые сражения. Белый и красный террор, или Судьба Феликса Дзержинского
02:25 Осторожно, мошенники! Развод на разводе
02:50 Петровка, 38
03:05 Валерий Чкалов. Жил-был лётчик
03:55 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я серия
04:35 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Черви - Козыри
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Высокие технологии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии, «Закрытое производство», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии, «Закрытое производство», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Тёзка или биомать?
19:00 Сегодня
20:00 Акула. 4-я - 6-я серии
23:05 Сегодня в Москве
23:25 Пёс-2. Сияние
00:20 Пёс-2. Киллер для киллера
01:15 Пёс-2. Мститель
02:10 Пёс-2. Последний конвой
03:15 Шаман. Новая угроза. «Исцеление», 1-я и 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Татьянин день», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей-3. Необоснованное применение
06:20 Возмездие. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:30 Возмездие. 3-я - 7-я серии
13:00 Известия
13:30 Возмездие. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 2. 11-я серия - «Тайна старого затона»
18:55 Морские дьяволы 2. 12-я серия - «Конёк-Горбунок»
19:40 След. Последний заказ
20:25 След. Контакт
21:05 След. Бабушка № 6
21:50 След. Здоровье по безналу
22:25 След. Кусок жизни
23:10 Свои-3. Идеальный киллер
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Иностранцы
01:15 След. Клуб джентльменов
01:50 След. Собственность
02:30 След. Вендетта чистой воды
03:05 Детективы. Великий комбинатор
03:40 Детективы. Потеряшка
04:10 Детективы. Килька
04:35 Детективы. Опасная профессия
Домашний
02:50 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Вольная жизнь«. «Всё из-за любви»
13:20 Порча. Плакальщик
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Как от огня
15:00 Мелодия любви. 1-я - 4-я серии
19:00 У каждого своя ложь. 5-я - 8-я серии
22:50 Порча. Плакальщик
23:20 Знахарка
23:55 Верну любимого. Как от огня
00:20 Понять. Простить. «Вольная жизнь«. «Всё из-за любви»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я - 63-я серии
08:30 Битва пикников. 8-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я 0 67-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 167-я - 172-я серии
15:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 258-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 259-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 31-я серия
22:00 Жуки. 3-я серия
22:30 Жуки. 4-я серия
23:00 Час пик-3
00:40 Агент Джонни Инглиш 3.0
02:10 Импровизация. Сезон 4. 93-я серия
03:00 Импровизация. Сезон 4. 94-я серия
03:45 Comedy Баттл. 16-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 17. 15-я серия
05:25 Воронины. Сезон 17. 16-я серия
05:50 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия
06:05 Три кота. Домашнее телевидение
06:10 Три кота. Золотая рыбка
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 9. 19-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 20-я серия
10:00 Уральские пельмени. #шершеляфамов
10:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 21-я серия
10:40 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я - 8-я серии
15:05 Джейсон Борн
17:35 Кома
19:50 Элизиум
22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 5-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 6-я серия
23:05 Другой мир: Войны крови
00:50 Белый снег
03:05 Воронины. Сезон 17. 13-я - 17-я серии
Матч ТВ
04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
05:05 Несвободное падение. Инга Артамонова
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Застывшие депеши
14:55 Новости
15:00 Застывшие депеши
15:55 Воин
16:50 Новости
16:55 Воин
18:55 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Профессиональный бокс. В. Петряков - Б. Денес. Прямой эфир из Москвы
22:00 Все на Матч!
22:45 Есть тема!
23:05 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос
00:05 Обсуждению не подлежит
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим»
02:40 Андрей Аршавин меняет профессию
03:05 Диалоги о рыбалке
03:30 Новости
03:35 Где рождаются чемпионы. Юрий Постригай
04:00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Электросталь» - «Динамо-Ак Барс» (Казань)
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Санктум
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Оно
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:40 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
Звезда
04:00 Покушение. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение
09:50 Семнадцать мгновений весны. 2-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Специальный репортаж
14:10 Сделано в СССР
14:30 Покушение. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Секретные материалы
23:05 Два капитана. 3-я и 4-я серии
01:55 Сицилианская защита
03:25 Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков
04:00 Покушение. 5-я и 6-я серии
Мосфильм. Золотая коллекция
03:50 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии
05:20 Кубанские казаки
07:00 Чиполлино
07:45 Золотая антилопа
08:20 Калина красная
10:15 Аэлита, не приставай к мужчинам
11:50 Белое солнце пустыни
13:20 Девчата
15:05 Ответный ход
16:35 «Возвращение «Святого Луки»
18:20 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии
20:00 Белое солнце пустыни
21:30 Не может быть!
23:10 Зигзаг удачи
00:50 Покровские ворота
03:05 Трактир на Пятницкой
04:30 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.