Телепрограмма ТВ России на среду 15 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 15 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 15.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Заключение». 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Weekend (Уик-энд)

01:50 Остаться в живых

03:40 По горячим следам. Халиф на час



ТВЦ



04:30 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия

05:20 Мой герой. Анна Уколова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Нарушение терморегуляции у пожилых людей

08:50 Судья. 3-я серия

09:45 Судья. 4-я серия

10:35 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 35-я серия

12:55 Академия. 36-я серия

13:45 Мой герой. Дарья Повереннова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я серия

15:55 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия

16:55 Прощание. Вторая волна-2

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 51-я серия

23:05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы

23:50 События. 25-й час

00:20 Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли

01:00 Знак качества. Товары для садоводов

01:45 Гражданская война. Забытые сражения. Белый и красный террор, или Судьба Феликса Дзержинского

02:25 Осторожно, мошенники! Развод на разводе

02:50 Петровка, 38

03:05 Валерий Чкалов. Жил-был лётчик

03:55 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я серия

04:35 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Черви - Козыри

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Высокие технологии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии, «Закрытое производство», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии, «Закрытое производство», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Тёзка или биомать?

19:00 Сегодня

20:00 Акула. 4-я - 6-я серии

23:05 Сегодня в Москве

23:25 Пёс-2. Сияние

00:20 Пёс-2. Киллер для киллера

01:15 Пёс-2. Мститель

02:10 Пёс-2. Последний конвой

03:15 Шаман. Новая угроза. «Исцеление», 1-я и 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Татьянин день», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей-3. Необоснованное применение

06:20 Возмездие. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:30 Возмездие. 3-я - 7-я серии

13:00 Известия

13:30 Возмездие. 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 2. 11-я серия - «Тайна старого затона»

18:55 Морские дьяволы 2. 12-я серия - «Конёк-Горбунок»

19:40 След. Последний заказ

20:25 След. Контакт

21:05 След. Бабушка № 6

21:50 След. Здоровье по безналу

22:25 След. Кусок жизни

23:10 Свои-3. Идеальный киллер

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Иностранцы

01:15 След. Клуб джентльменов

01:50 След. Собственность

02:30 След. Вендетта чистой воды

03:05 Детективы. Великий комбинатор

03:40 Детективы. Потеряшка

04:10 Детективы. Килька

04:35 Детективы. Опасная профессия



Домашний



02:50 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Вольная жизнь«. «Всё из-за любви»

13:20 Порча. Плакальщик

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Как от огня

15:00 Мелодия любви. 1-я - 4-я серии

19:00 У каждого своя ложь. 5-я - 8-я серии

22:50 Порча. Плакальщик

23:20 Знахарка

23:55 Верну любимого. Как от огня

00:20 Понять. Простить. «Вольная жизнь«. «Всё из-за любви»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я - 63-я серии

08:30 Битва пикников. 8-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я 0 67-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 167-я - 172-я серии

15:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 258-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 259-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 31-я серия

22:00 Жуки. 3-я серия

22:30 Жуки. 4-я серия

23:00 Час пик-3

00:40 Агент Джонни Инглиш 3.0

02:10 Импровизация. Сезон 4. 93-я серия

03:00 Импровизация. Сезон 4. 94-я серия

03:45 Comedy Баттл. 16-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 17. 15-я серия

05:25 Воронины. Сезон 17. 16-я серия

05:50 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия

06:05 Три кота. Домашнее телевидение

06:10 Три кота. Золотая рыбка

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 9. 19-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 20-я серия

10:00 Уральские пельмени. #шершеляфамов

10:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 21-я серия

10:40 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я - 8-я серии

15:05 Джейсон Борн

17:35 Кома

19:50 Элизиум

22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 5-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 6-я серия

23:05 Другой мир: Войны крови

00:50 Белый снег

03:05 Воронины. Сезон 17. 13-я - 17-я серии



Матч ТВ



04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

05:05 Несвободное падение. Инга Артамонова

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Застывшие депеши

14:55 Новости

15:00 Застывшие депеши

15:55 Воин

16:50 Новости

16:55 Воин

18:55 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Профессиональный бокс. В. Петряков - Б. Денес. Прямой эфир из Москвы

22:00 Все на Матч!

22:45 Есть тема!

23:05 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос

00:05 Обсуждению не подлежит

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим»

02:40 Андрей Аршавин меняет профессию

03:05 Диалоги о рыбалке

03:30 Новости

03:35 Где рождаются чемпионы. Юрий Постригай

04:00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Электросталь» - «Динамо-Ак Барс» (Казань)



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Санктум

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Оно

02:50 Самые шокирующие гипотезы

03:40 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект



Звезда



04:00 Покушение. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение

09:50 Семнадцать мгновений весны. 2-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Специальный репортаж

14:10 Сделано в СССР

14:30 Покушение. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Секретные материалы

23:05 Два капитана. 3-я и 4-я серии

01:55 Сицилианская защита

03:25 Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков

04:00 Покушение. 5-я и 6-я серии



Мосфильм. Золотая коллекция



03:50 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии

05:20 Кубанские казаки

07:00 Чиполлино

07:45 Золотая антилопа

08:20 Калина красная

10:15 Аэлита, не приставай к мужчинам

11:50 Белое солнце пустыни

13:20 Девчата

15:05 Ответный ход

16:35 «Возвращение «Святого Луки»

18:20 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии

20:00 Белое солнце пустыни

21:30 Не может быть!

23:10 Зигзаг удачи

00:50 Покровские ворота

03:05 Трактир на Пятницкой

04:30 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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