Программа передач ТВЦ на 15 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 15 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
15.06.2022
04:30 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия
05:20 Мой герой. Анна Уколова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Нарушение терморегуляции у пожилых людей
08:50 Судья. 3-я серия
09:45 Судья. 4-я серия
10:35 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 35-я серия
12:55 Академия. 36-я серия
13:45 Мой герой. Дарья Повереннова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я серия
15:55 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия
16:55 Прощание. Вторая волна-2
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 51-я серия
23:05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы
23:50 События. 25-й час
00:20 Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли
01:00 Знак качества. Товары для садоводов
01:45 Гражданская война. Забытые сражения. Белый и красный террор, или Судьба Феликса Дзержинского
02:25 Осторожно, мошенники! Развод на разводе
02:50 Петровка, 38
03:05 Валерий Чкалов. Жил-был лётчик
03:55 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я серия
04:35 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия
В программе передач возможны изменения.