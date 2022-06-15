Программа передач ТВЦ на 15 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 15 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



15.06.2022



04:30 Детектив на миллион. Оборотень. 2-я серия

05:20 Мой герой. Анна Уколова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Нарушение терморегуляции у пожилых людей

08:50 Судья. 3-я серия

09:45 Судья. 4-я серия

10:35 Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 35-я серия

12:55 Академия. 36-я серия

13:45 Мой герой. Дарья Повереннова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я серия

15:55 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия

16:55 Прощание. Вторая волна-2

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Улики из прошлого. Тайна картины Коровина. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 51-я серия

23:05 Хроники московского быта. Разврат и шпионы

23:50 События. 25-й час

00:20 Легенды советской эстрады. Звёздные гастроли

01:00 Знак качества. Товары для садоводов

01:45 Гражданская война. Забытые сражения. Белый и красный террор, или Судьба Феликса Дзержинского

02:25 Осторожно, мошенники! Развод на разводе

02:50 Петровка, 38

03:05 Валерий Чкалов. Жил-был лётчик

03:55 Детектив на миллион. Оборотень. 3-я серия

04:35 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия



В программе передач возможны изменения.