Программа передач НТВ на 15 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 15 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



15.06.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Черви - Козыри

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Высокие технологии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии, «Закрытое производство», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии, «Закрытое производство», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Тёзка или биомать?

19:00 Сегодня

20:00 Акула. 4-я - 6-я серии

23:05 Сегодня в Москве

23:25 Пёс-2. Сияние

00:20 Пёс-2. Киллер для киллера

01:15 Пёс-2. Мститель

02:10 Пёс-2. Последний конвой

03:15 Шаман. Новая угроза. «Исцеление», 1-я и 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Татьянин день», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.