Программа передач НТВ на 15 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 15 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
15.06.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. Черви - Козыри
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Высокие технологии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии, «Закрытое производство», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Химическая атака», 1-я и 2-я серии, «Закрытое производство», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Тёзка или биомать?
19:00 Сегодня
20:00 Акула. 4-я - 6-я серии
23:05 Сегодня в Москве
23:25 Пёс-2. Сияние
00:20 Пёс-2. Киллер для киллера
01:15 Пёс-2. Мститель
02:10 Пёс-2. Последний конвой
03:15 Шаман. Новая угроза. «Исцеление», 1-я и 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Татьянин день», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.