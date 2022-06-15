Программа передач Пятого канала на 15 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 15 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
15.06.2022
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей-3. Необоснованное применение
06:20 Возмездие. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:30 Возмездие. 3-я - 7-я серии
13:00 Известия
13:30 Возмездие. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 2. 11-я серия - «Тайна старого затона»
18:55 Морские дьяволы 2. 12-я серия - «Конёк-Горбунок»
19:40 След. Последний заказ
20:25 След. Контакт
21:05 След. Бабушка № 6
21:50 След. Здоровье по безналу
22:25 След. Кусок жизни
23:10 Свои-3. Идеальный киллер
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Иностранцы
01:15 След. Клуб джентльменов
01:50 След. Собственность
02:30 След. Вендетта чистой воды
03:05 Детективы. Великий комбинатор
03:40 Детективы. Потеряшка
04:10 Детективы. Килька
04:35 Детективы. Опасная профессия
В программе передач возможны изменения.