Программа передач Пятого канала на 15 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 15 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



15.06.2022



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей-3. Необоснованное применение

06:20 Возмездие. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:30 Возмездие. 3-я - 7-я серии

13:00 Известия

13:30 Возмездие. 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 2. 11-я серия - «Тайна старого затона»

18:55 Морские дьяволы 2. 12-я серия - «Конёк-Горбунок»

19:40 След. Последний заказ

20:25 След. Контакт

21:05 След. Бабушка № 6

21:50 След. Здоровье по безналу

22:25 След. Кусок жизни

23:10 Свои-3. Идеальный киллер

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Иностранцы

01:15 След. Клуб джентльменов

01:50 След. Собственность

02:30 След. Вендетта чистой воды

03:05 Детективы. Великий комбинатор

03:40 Детективы. Потеряшка

04:10 Детективы. Килька

04:35 Детективы. Опасная профессия



В программе передач возможны изменения.