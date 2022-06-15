Программа передач Домашний на 15 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 15 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



15.06.2022



02:50 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Вольная жизнь«. «Всё из-за любви»

13:20 Порча. Плакальщик

13:50 Знахарка

14:25 Верну любимого. Как от огня

15:00 Мелодия любви. 1-я - 4-я серии

19:00 У каждого своя ложь. 5-я - 8-я серии

22:50 Порча. Плакальщик

23:20 Знахарка

23:55 Верну любимого. Как от огня

00:20 Понять. Простить. «Вольная жизнь«. «Всё из-за любви»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.