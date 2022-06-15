Программа передач Домашний на 15 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 15 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
15.06.2022
02:50 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Вольная жизнь«. «Всё из-за любви»
13:20 Порча. Плакальщик
13:50 Знахарка
14:25 Верну любимого. Как от огня
15:00 Мелодия любви. 1-я - 4-я серии
19:00 У каждого своя ложь. 5-я - 8-я серии
22:50 Порча. Плакальщик
23:20 Знахарка
23:55 Верну любимого. Как от огня
00:20 Понять. Простить. «Вольная жизнь«. «Всё из-за любви»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.