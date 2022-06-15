Программа передач ТНТ на 15 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 15 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



15.06.2022



04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я - 63-я серии

08:30 Битва пикников. 8-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я 0 67-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 167-я - 172-я серии

15:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 258-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 259-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 31-я серия

22:00 Жуки. 3-я серия

22:30 Жуки. 4-я серия

23:00 Час пик-3

00:40 Агент Джонни Инглиш 3.0

02:10 Импровизация. Сезон 4. 93-я серия

03:00 Импровизация. Сезон 4. 94-я серия

03:45 Comedy Баттл. 16-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия



В программе передач возможны изменения.