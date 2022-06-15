Программа передач СТС на 15 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 15 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



15.06.2022



05:00 Воронины. Сезон 17. 15-я серия

05:25 Воронины. Сезон 17. 16-я серия

05:50 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия

06:05 Три кота. Домашнее телевидение

06:10 Три кота. Золотая рыбка

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 9. 19-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 20-я серия

10:00 Уральские пельмени. #шершеляфамов

10:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 21-я серия

10:40 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я - 8-я серии

15:05 Джейсон Борн

17:35 Кома

19:50 Элизиум

22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 5-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 6-я серия

23:05 Другой мир: Войны крови

00:50 Белый снег

03:05 Воронины. Сезон 17. 13-я - 17-я серии



В программе передач возможны изменения.