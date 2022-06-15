Программа передач СТС на 15 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 15 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
15.06.2022
05:00 Воронины. Сезон 17. 15-я серия
05:25 Воронины. Сезон 17. 16-я серия
05:50 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия
06:05 Три кота. Домашнее телевидение
06:10 Три кота. Золотая рыбка
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 9. 19-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 20-я серия
10:00 Уральские пельмени. #шершеляфамов
10:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 21-я серия
10:40 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 1-я - 8-я серии
15:05 Джейсон Борн
17:35 Кома
19:50 Элизиум
22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 5-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 3. 6-я серия
23:05 Другой мир: Войны крови
00:50 Белый снег
03:05 Воронины. Сезон 17. 13-я - 17-я серии
В программе передач возможны изменения.