Программа передач Матч ТВ на 15 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 15 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



15.06.2022



04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур

05:05 Несвободное падение. Инга Артамонова

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Застывшие депеши

14:55 Новости

15:00 Застывшие депеши

15:55 Воин

16:50 Новости

16:55 Воин

18:55 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Профессиональный бокс. В. Петряков - Б. Денес. Прямой эфир из Москвы

22:00 Все на Матч!

22:45 Есть тема!

23:05 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос

00:05 Обсуждению не подлежит

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим»

02:40 Андрей Аршавин меняет профессию

03:05 Диалоги о рыбалке

03:30 Новости

03:35 Где рождаются чемпионы. Юрий Постригай

04:00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Электросталь» - «Динамо-Ак Барс» (Казань)



В программе передач возможны изменения.