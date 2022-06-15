Программа передач Матч ТВ на 15 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 15 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
15.06.2022
04:00 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур
05:05 Несвободное падение. Инга Артамонова
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Застывшие депеши
14:55 Новости
15:00 Застывшие депеши
15:55 Воин
16:50 Новости
16:55 Воин
18:55 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Профессиональный бокс. В. Петряков - Б. Денес. Прямой эфир из Москвы
22:00 Все на Матч!
22:45 Есть тема!
23:05 Смешанные единоборства. UFC. Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. Шевченко - Т. Сантос
00:05 Обсуждению не подлежит
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим»
02:40 Андрей Аршавин меняет профессию
03:05 Диалоги о рыбалке
03:30 Новости
03:35 Где рождаются чемпионы. Юрий Постригай
04:00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Электросталь» - «Динамо-Ак Барс» (Казань)
В программе передач возможны изменения.