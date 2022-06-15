Программа передач канала Звезда на 15 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 15 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
15.06.2022
04:00 Покушение. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение
09:50 Семнадцать мгновений весны. 2-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Специальный репортаж
14:00 Военные новости
14:05 Специальный репортаж
14:10 Сделано в СССР
14:30 Покушение. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Секретные материалы
23:05 Два капитана. 3-я и 4-я серии
01:55 Сицилианская защита
03:25 Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков
04:00 Покушение. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.