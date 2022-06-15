Программа передач канала Звезда на 15 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 15 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



15.06.2022



04:00 Покушение. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение

09:50 Семнадцать мгновений весны. 2-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Специальный репортаж

14:00 Военные новости

14:05 Специальный репортаж

14:10 Сделано в СССР

14:30 Покушение. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Секретные материалы

23:05 Два капитана. 3-я и 4-я серии

01:55 Сицилианская защита

03:25 Легендарные флотоводцы. Федор Ушаков

04:00 Покушение. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.