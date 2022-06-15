Программа передач Золотая коллекция на 15 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 15 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



15.06.2022



03:50 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии

05:20 Кубанские казаки

07:00 Чиполлино

07:45 Золотая антилопа

08:20 Калина красная

10:15 Аэлита, не приставай к мужчинам

11:50 Белое солнце пустыни

13:20 Девчата

15:05 Ответный ход

16:35 «Возвращение «Святого Луки»

18:20 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии

20:00 Белое солнце пустыни

21:30 Не может быть!

23:10 Зигзаг удачи

00:50 Покровские ворота

03:05 Трактир на Пятницкой

04:30 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.