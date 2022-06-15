Программа передач Золотая коллекция на 15 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 15 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
15.06.2022
03:50 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии
05:20 Кубанские казаки
07:00 Чиполлино
07:45 Золотая антилопа
08:20 Калина красная
10:15 Аэлита, не приставай к мужчинам
11:50 Белое солнце пустыни
13:20 Девчата
15:05 Ответный ход
16:35 «Возвращение «Святого Луки»
18:20 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии
20:00 Белое солнце пустыни
21:30 Не может быть!
23:10 Зигзаг удачи
00:50 Покровские ворота
03:05 Трактир на Пятницкой
04:30 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.