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Программа передач Золотая коллекция на 15 июня 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 15 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

15.06.2022

03:50 Тайны следствия. «Чужой крест», 1-я и 2-я серии
05:20 Кубанские казаки
07:00 Чиполлино
07:45 Золотая антилопа
08:20 Калина красная
10:15 Аэлита, не приставай к мужчинам
11:50 Белое солнце пустыни
13:20 Девчата
15:05 Ответный ход
16:35 «Возвращение «Святого Луки»
18:20 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии
20:00 Белое солнце пустыни
21:30 Не может быть!
23:10 Зигзаг удачи
00:50 Покровские ворота
03:05 Трактир на Пятницкой
04:30 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии

В телепрограмме передач возможны изменения.









  • Программа передач Золотая коллекция на 14 июня 2022 года
  • Программа передач Золотая коллекция на 13 июня 2022 года
  • Программа передач Золотая коллекция на 12 июня 2022 года
  • Программа передач Золотая коллекция на 11 июня 2022 года
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