Телепрограмма ТВ России на четверг 16 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 16 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 16.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Заключение». 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:00 Конец прекрасной эпохи

01:55 Остаться в живых

03:40 По горячим следам. Последние гастроли



ТВЦ



04:35 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия

05:20 Мой герой. Дарья Повереннова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Гормональное расписание

08:50 Судья. 5-я серия

09:40 Судья. 6-я серия

10:35 Татьяна Конюхова. Я не простила предательства

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 37-я серия

12:55 Академия. 38-я серия

13:45 Мой герой. Александра Маринина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия

16:00 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия

17:00 Прощание. Леонид Филатов

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Улики из прошлого. Забытое завещание. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Юные звездные мамы

23:05 Закулисные войны. Балет

23:50 События. 25-й час

00:20 Приговор. Михаил Ефремов

01:00 Прощание. Борислав Брондуков

01:40 Гражданская война. Забытые сражения. Ярославское восстание. Сожженный город

02:25 Осторожно, мошенники! Бандитская аренда

02:50 Петровка, 38

03:05 Александр Суворов. Последний поход

03:50 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия

04:30 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Татьянин день», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Закрытое производство», 2-я серия. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Закрытое производство», 2-я серия. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Предохранитель сломался?

19:00 Сегодня

20:00 Акула. 7-я - 9-я серии

23:05 Сегодня в Москве

23:25 Взлётный режим

00:00 Поздняков

00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука педагогика победит ЕГЭ

01:10 Пёс-2. Кутюрье

02:00 Пёс-2. Алиби

02:50 Таинственная Россия

03:25 Шаман. Новая угроза. «Мелочь», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»

06:20 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»

07:15 Улицы разбитых фонарей-3. Убийство под музыку

08:15 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния

09:00 Известия

09:30 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния

09:50 Два долгих гудка в тумане

11:25 Из жизни начальника уголовного розыска

13:00 Известия

13:30 Из жизни начальника уголовного розыска

13:55 Идеальное преступление

15:55 Без особого риска

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 2. 13-я серия - «Южный ветер»

18:55 Морские дьяволы 2. 14-я серия - «Морское чудовище»

19:45 След. Золото скифов

20:35 След. Дело - табак

21:30 След. Проекция точки джи

22:20 След. Выгодная партия

23:10 Свои-3. Опасный свидетель

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Игра втемную

01:15 След. Прилетел метеорит

01:45 След. Доспехи мары

02:20 След. Предел возможностей

03:00 След. Генетический мусор

03:35 ТАСС уполномочен заявить... 1-я серия

04:40 ТАСС уполномочен заявить... 2-я серия



Домашний



02:50 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Предательство». «Седьмая вода»

13:15 Порча. Опасная любовь

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Бес в ребро

14:55 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии

19:00 У каждого своя ложь. 9-я - 12-я серии

22:50 Порча. Опасная любовь

23:20 Знахарка

23:55 Верну любимого. Бес в ребро

00:20 Понять. Простить. «Предательство». «Седьмая вода»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



ТНТ



04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

08:30 Перезагрузка. 508-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я - 74-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 173-я - 178-я серии

15:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 259-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 260-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 32-я серия

22:00 Жуки. 5-я серия

22:30 Жуки. 6-я серия

23:00 Разборки в стиле кунг-фу

01:00 Парни со стволами

02:50 Импровизация. Сезон 4. 95-я серия

03:35 Импровизация. Сезон 4. 96-я серия

04:25 Comedy Баттл. 17-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 17. 19-я серия

05:35 6 кадров

05:55 6 кадров. Новогодний выпуск

06:00 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия

06:05 Три кота. Цирковое представление

06:10 Три кота. Пожарная станция

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Том и Джерри: Мотор

08:55 ПроСТО кухня. Сезон 9. 21-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 22-я серия

10:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 7-я - 15-я серии

15:00 Элизиум

17:10 Валериан и город тысячи планет

20:00 После нашей эры

22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 7-я серия

22:35 Трудные подростки. Сезон 3. 8-я серия

23:10 Тихое место-2

01:00 Доктор Сон

03:40 Воронины. Сезон 17. 17-я - 20-я серии



Матч ТВ



04:00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Электросталь» - «Динамо-Ак Барс» (Казань)

05:05 Несвободное падение. Александр Белов

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Застывшие депеши

14:55 Новости

15:00 Застывшие депеши

15:55 Адвокат дьявола

16:50 Новости

16:55 Адвокат дьявола

18:55 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга

22:00 Все на Матч!

22:45 Есть тема!

23:05 Смешанные единоборства. UFC. Г. Чикадзе - К. Каттар

00:00 Я, Алекс Кросс

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс»

02:40 Андрей Аршавин меняет профессию

03:05 Диалоги о рыбалке

03:30 Новости

03:35 Где рождаются чемпионы. Инна Дериглазова

04:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Родригес - Д. Торкато. М. Дудиев - Д. Гомез



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Последние рыцари

22:10 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Годзилла-2: Король монстров

02:45 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект



Звезда



04:00 Покушение. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение

09:55 Семнадцать мгновений весны. 3-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Сделано в СССР

13:40 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Код доступа

23:05 Два капитана. 5-я и 6-я серии

01:35 Легендарные флотоводцы. Павел Нахимов

02:15 Хроника Победы

02:40 Взятки гладки

04:25 Далеко от войны. 1-я и 2-я серии



Мосфильм. Золотая коллекция



04:30 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии

05:55 «SOS» над тайгой»

07:00 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

07:35 Сказка о рыбаке и рыбке

08:10 Вокзал для двоих

10:40 Берегись автомобиля

12:20 Добряки

13:50 Не было печали

15:05 Случай в квадрате 36-80

16:25 «Тайна «Черных дроздов»

18:05 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии

19:50 Афоня

21:30 Суета сует

23:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

00:25 Москва слезам не верит

02:50 Гараж

04:25 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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