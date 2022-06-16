Телепрограмма ТВ России на четверг 16 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на четверг 16 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 16.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Заключение». 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Конец прекрасной эпохи
01:55 Остаться в живых
03:40 По горячим следам. Последние гастроли
ТВЦ
04:35 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия
05:20 Мой герой. Дарья Повереннова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Гормональное расписание
08:50 Судья. 5-я серия
09:40 Судья. 6-я серия
10:35 Татьяна Конюхова. Я не простила предательства
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 37-я серия
12:55 Академия. 38-я серия
13:45 Мой герой. Александра Маринина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия
16:00 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия
17:00 Прощание. Леонид Филатов
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Улики из прошлого. Забытое завещание. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Юные звездные мамы
23:05 Закулисные войны. Балет
23:50 События. 25-й час
00:20 Приговор. Михаил Ефремов
01:00 Прощание. Борислав Брондуков
01:40 Гражданская война. Забытые сражения. Ярославское восстание. Сожженный город
02:25 Осторожно, мошенники! Бандитская аренда
02:50 Петровка, 38
03:05 Александр Суворов. Последний поход
03:50 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия
04:30 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Татьянин день», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Закрытое производство», 2-я серия. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Закрытое производство», 2-я серия. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Предохранитель сломался?
19:00 Сегодня
20:00 Акула. 7-я - 9-я серии
23:05 Сегодня в Москве
23:25 Взлётный режим
00:00 Поздняков
00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука педагогика победит ЕГЭ
01:10 Пёс-2. Кутюрье
02:00 Пёс-2. Алиби
02:50 Таинственная Россия
03:25 Шаман. Новая угроза. «Мелочь», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»
06:20 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»
07:15 Улицы разбитых фонарей-3. Убийство под музыку
08:15 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния
09:00 Известия
09:30 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния
09:50 Два долгих гудка в тумане
11:25 Из жизни начальника уголовного розыска
13:00 Известия
13:30 Из жизни начальника уголовного розыска
13:55 Идеальное преступление
15:55 Без особого риска
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 2. 13-я серия - «Южный ветер»
18:55 Морские дьяволы 2. 14-я серия - «Морское чудовище»
19:45 След. Золото скифов
20:35 След. Дело - табак
21:30 След. Проекция точки джи
22:20 След. Выгодная партия
23:10 Свои-3. Опасный свидетель
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Игра втемную
01:15 След. Прилетел метеорит
01:45 След. Доспехи мары
02:20 След. Предел возможностей
03:00 След. Генетический мусор
03:35 ТАСС уполномочен заявить... 1-я серия
04:40 ТАСС уполномочен заявить... 2-я серия
Домашний
02:50 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Предательство». «Седьмая вода»
13:15 Порча. Опасная любовь
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Бес в ребро
14:55 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии
19:00 У каждого своя ложь. 9-я - 12-я серии
22:50 Порча. Опасная любовь
23:20 Знахарка
23:55 Верну любимого. Бес в ребро
00:20 Понять. Простить. «Предательство». «Седьмая вода»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
ТНТ
04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия
08:30 Перезагрузка. 508-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я - 74-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 173-я - 178-я серии
15:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 259-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 260-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 32-я серия
22:00 Жуки. 5-я серия
22:30 Жуки. 6-я серия
23:00 Разборки в стиле кунг-фу
01:00 Парни со стволами
02:50 Импровизация. Сезон 4. 95-я серия
03:35 Импровизация. Сезон 4. 96-я серия
04:25 Comedy Баттл. 17-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 17. 19-я серия
05:35 6 кадров
05:55 6 кадров. Новогодний выпуск
06:00 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия
06:05 Три кота. Цирковое представление
06:10 Три кота. Пожарная станция
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Том и Джерри: Мотор
08:55 ПроСТО кухня. Сезон 9. 21-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 22-я серия
10:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 7-я - 15-я серии
15:00 Элизиум
17:10 Валериан и город тысячи планет
20:00 После нашей эры
22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 7-я серия
22:35 Трудные подростки. Сезон 3. 8-я серия
23:10 Тихое место-2
01:00 Доктор Сон
03:40 Воронины. Сезон 17. 17-я - 20-я серии
Матч ТВ
04:00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Электросталь» - «Динамо-Ак Барс» (Казань)
05:05 Несвободное падение. Александр Белов
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Застывшие депеши
14:55 Новости
15:00 Застывшие депеши
15:55 Адвокат дьявола
16:50 Новости
16:55 Адвокат дьявола
18:55 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга
22:00 Все на Матч!
22:45 Есть тема!
23:05 Смешанные единоборства. UFC. Г. Чикадзе - К. Каттар
00:00 Я, Алекс Кросс
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс»
02:40 Андрей Аршавин меняет профессию
03:05 Диалоги о рыбалке
03:30 Новости
03:35 Где рождаются чемпионы. Инна Дериглазова
04:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Родригес - Д. Торкато. М. Дудиев - Д. Гомез
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Последние рыцари
22:10 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Годзилла-2: Король монстров
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
Звезда
04:00 Покушение. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение
09:55 Семнадцать мгновений весны. 3-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Сделано в СССР
13:40 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:15 Код доступа
23:05 Два капитана. 5-я и 6-я серии
01:35 Легендарные флотоводцы. Павел Нахимов
02:15 Хроника Победы
02:40 Взятки гладки
04:25 Далеко от войны. 1-я и 2-я серии
Мосфильм. Золотая коллекция
04:30 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии
05:55 «SOS» над тайгой»
07:00 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
07:35 Сказка о рыбаке и рыбке
08:10 Вокзал для двоих
10:40 Берегись автомобиля
12:20 Добряки
13:50 Не было печали
15:05 Случай в квадрате 36-80
16:25 «Тайна «Черных дроздов»
18:05 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии
19:50 Афоня
21:30 Суета сует
23:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
00:25 Москва слезам не верит
02:50 Гараж
04:25 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.