Программа передач ТВЦ на 16 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 16 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



16.06.2022



04:35 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия

05:20 Мой герой. Дарья Повереннова

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Гормональное расписание

08:50 Судья. 5-я серия

09:40 Судья. 6-я серия

10:35 Татьяна Конюхова. Я не простила предательства

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 37-я серия

12:55 Академия. 38-я серия

13:45 Мой герой. Александра Маринина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия

16:00 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия

17:00 Прощание. Леонид Филатов

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Улики из прошлого. Забытое завещание. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Юные звездные мамы

23:05 Закулисные войны. Балет

23:50 События. 25-й час

00:20 Приговор. Михаил Ефремов

01:00 Прощание. Борислав Брондуков

01:40 Гражданская война. Забытые сражения. Ярославское восстание. Сожженный город

02:25 Осторожно, мошенники! Бандитская аренда

02:50 Петровка, 38

03:05 Александр Суворов. Последний поход

03:50 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия

04:30 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.