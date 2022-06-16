Программа передач ТВЦ на 16 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 16 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
16.06.2022
04:35 Детектив на миллион. Оборотень. 4-я серия
05:20 Мой герой. Дарья Повереннова
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Гормональное расписание
08:50 Судья. 5-я серия
09:40 Судья. 6-я серия
10:35 Татьяна Конюхова. Я не простила предательства
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 37-я серия
12:55 Академия. 38-я серия
13:45 Мой герой. Александра Маринина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия
16:00 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия
17:00 Прощание. Леонид Филатов
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Улики из прошлого. Забытое завещание. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Юные звездные мамы
23:05 Закулисные войны. Балет
23:50 События. 25-й час
00:20 Приговор. Михаил Ефремов
01:00 Прощание. Борислав Брондуков
01:40 Гражданская война. Забытые сражения. Ярославское восстание. Сожженный город
02:25 Осторожно, мошенники! Бандитская аренда
02:50 Петровка, 38
03:05 Александр Суворов. Последний поход
03:50 Детектив на миллион. Расплата. 1-я серия
04:30 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.