Программа передач НТВ на 16 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 16 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



16.06.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Татьянин день», 1-я и 2-я серии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Закрытое производство», 2-я серия. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Закрытое производство», 2-я серия. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Предохранитель сломался?

19:00 Сегодня

20:00 Акула. 7-я - 9-я серии

23:05 Сегодня в Москве

23:25 Взлётный режим

00:00 Поздняков

00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука педагогика победит ЕГЭ

01:10 Пёс-2. Кутюрье

02:00 Пёс-2. Алиби

02:50 Таинственная Россия

03:25 Шаман. Новая угроза. «Мелочь», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает



В программе передач возможны изменения.