Программа передач НТВ на 16 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 16 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
16.06.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Татьянин день», 1-я и 2-я серии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Закрытое производство», 2-я серия. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Закрытое производство», 2-я серия. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Предохранитель сломался?
19:00 Сегодня
20:00 Акула. 7-я - 9-я серии
23:05 Сегодня в Москве
23:25 Взлётный режим
00:00 Поздняков
00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука педагогика победит ЕГЭ
01:10 Пёс-2. Кутюрье
02:00 Пёс-2. Алиби
02:50 Таинственная Россия
03:25 Шаман. Новая угроза. «Мелочь», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает
В программе передач возможны изменения.