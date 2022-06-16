Программа передач Пятого канала на 16 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 16 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
16.06.2022
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»
06:20 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»
07:15 Улицы разбитых фонарей-3. Убийство под музыку
08:15 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния
09:00 Известия
09:30 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния
09:50 Два долгих гудка в тумане
11:25 Из жизни начальника уголовного розыска
13:00 Известия
13:30 Из жизни начальника уголовного розыска
13:55 Идеальное преступление
15:55 Без особого риска
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 2. 13-я серия - «Южный ветер»
18:55 Морские дьяволы 2. 14-я серия - «Морское чудовище»
19:45 След. Золото скифов
20:35 След. Дело - табак
21:30 След. Проекция точки джи
22:20 След. Выгодная партия
23:10 Свои-3. Опасный свидетель
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Игра втемную
01:15 След. Прилетел метеорит
01:45 След. Доспехи мары
02:20 След. Предел возможностей
03:00 След. Генетический мусор
03:35 ТАСС уполномочен заявить... 1-я серия
04:40 ТАСС уполномочен заявить... 2-я серия
В программе передач возможны изменения.