Программа передач Пятого канала на 16 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 16 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



16.06.2022



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»

06:20 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Прощай, обезьяна, или призрак опера»

07:15 Улицы разбитых фонарей-3. Убийство под музыку

08:15 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния

09:00 Известия

09:30 Улицы разбитых фонарей-3. Новые веяния

09:50 Два долгих гудка в тумане

11:25 Из жизни начальника уголовного розыска

13:00 Известия

13:30 Из жизни начальника уголовного розыска

13:55 Идеальное преступление

15:55 Без особого риска

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 2. 13-я серия - «Южный ветер»

18:55 Морские дьяволы 2. 14-я серия - «Морское чудовище»

19:45 След. Золото скифов

20:35 След. Дело - табак

21:30 След. Проекция точки джи

22:20 След. Выгодная партия

23:10 Свои-3. Опасный свидетель

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Игра втемную

01:15 След. Прилетел метеорит

01:45 След. Доспехи мары

02:20 След. Предел возможностей

03:00 След. Генетический мусор

03:35 ТАСС уполномочен заявить... 1-я серия

04:40 ТАСС уполномочен заявить... 2-я серия



В программе передач возможны изменения.