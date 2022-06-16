Программа передач Домашний на 16 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 16 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
16.06.2022
02:50 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Предательство». «Седьмая вода»
13:15 Порча. Опасная любовь
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Бес в ребро
14:55 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии
19:00 У каждого своя ложь. 9-я - 12-я серии
22:50 Порча. Опасная любовь
23:20 Знахарка
23:55 Верну любимого. Бес в ребро
00:20 Понять. Простить. «Предательство». «Седьмая вода»
01:10 Тест на отцовство
02:50 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.