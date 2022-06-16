Программа передач Домашний на 16 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 16 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



16.06.2022



02:50 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Предательство». «Седьмая вода»

13:15 Порча. Опасная любовь

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Бес в ребро

14:55 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии

19:00 У каждого своя ложь. 9-я - 12-я серии

22:50 Порча. Опасная любовь

23:20 Знахарка

23:55 Верну любимого. Бес в ребро

00:20 Понять. Простить. «Предательство». «Седьмая вода»

01:10 Тест на отцовство

02:50 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.