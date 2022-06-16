Программа передач СТС на 16 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 16 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
16.06.2022
05:00 Воронины. Сезон 17. 19-я серия
05:35 6 кадров
05:55 6 кадров. Новогодний выпуск
06:00 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия
06:05 Три кота. Цирковое представление
06:10 Три кота. Пожарная станция
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Том и Джерри: Мотор
08:55 ПроСТО кухня. Сезон 9. 21-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 22-я серия
10:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 7-я - 15-я серии
15:00 Элизиум
17:10 Валериан и город тысячи планет
20:00 После нашей эры
22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 7-я серия
22:35 Трудные подростки. Сезон 3. 8-я серия
23:10 Тихое место-2
01:00 Доктор Сон
03:40 Воронины. Сезон 17. 17-я - 20-я серии
В программе передач возможны изменения.