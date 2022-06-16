Программа передач СТС на 16 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 16 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



16.06.2022



05:00 Воронины. Сезон 17. 19-я серия

05:35 6 кадров

05:55 6 кадров. Новогодний выпуск

06:00 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия

06:05 Три кота. Цирковое представление

06:10 Три кота. Пожарная станция

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Том и Джерри: Мотор

08:55 ПроСТО кухня. Сезон 9. 21-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 22-я серия

10:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 4. 7-я - 15-я серии

15:00 Элизиум

17:10 Валериан и город тысячи планет

20:00 После нашей эры

22:00 Трудные подростки. Сезон 3. 7-я серия

22:35 Трудные подростки. Сезон 3. 8-я серия

23:10 Тихое место-2

01:00 Доктор Сон

03:40 Воронины. Сезон 17. 17-я - 20-я серии



В программе передач возможны изменения.