Программа передач Матч ТВ на 16 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 16 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



16.06.2022



04:00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Электросталь» - «Динамо-Ак Барс» (Казань)

05:05 Несвободное падение. Александр Белов

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Застывшие депеши

14:55 Новости

15:00 Застывшие депеши

15:55 Адвокат дьявола

16:50 Новости

16:55 Адвокат дьявола

18:55 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга

22:00 Все на Матч!

22:45 Есть тема!

23:05 Смешанные единоборства. UFC. Г. Чикадзе - К. Каттар

00:00 Я, Алекс Кросс

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс»

02:40 Андрей Аршавин меняет профессию

03:05 Диалоги о рыбалке

03:30 Новости

03:35 Где рождаются чемпионы. Инна Дериглазова

04:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Родригес - Д. Торкато. М. Дудиев - Д. Гомез



В программе передач возможны изменения.