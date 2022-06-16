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Программа передач Матч ТВ на 16 июня 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 16 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

16.06.2022

04:00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо-Электросталь» - «Динамо-Ак Барс» (Казань)
05:05 Несвободное падение. Александр Белов
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Застывшие депеши
14:55 Новости
15:00 Застывшие депеши
15:55 Адвокат дьявола
16:50 Новости
16:55 Адвокат дьявола
18:55 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга
22:00 Все на Матч!
22:45 Есть тема!
23:05 Смешанные единоборства. UFC. Г. Чикадзе - К. Каттар
00:00 Я, Алекс Кросс
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс»
02:40 Андрей Аршавин меняет профессию
03:05 Диалоги о рыбалке
03:30 Новости
03:35 Где рождаются чемпионы. Инна Дериглазова
04:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Родригес - Д. Торкато. М. Дудиев - Д. Гомез

В программе передач возможны изменения.









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