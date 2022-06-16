Программа передач РЕН ТВ на 16 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 16 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
16.06.2022
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Последние рыцари
22:10 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Годзилла-2: Король монстров
02:45 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
В программе передач возможны изменения.