Программа передач канала Звезда на 16 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 16 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



16.06.2022



04:00 Покушение. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение

09:55 Семнадцать мгновений весны. 3-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Сделано в СССР

13:40 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Далеко от войны. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:15 Код доступа

23:05 Два капитана. 5-я и 6-я серии

01:35 Легендарные флотоводцы. Павел Нахимов

02:15 Хроника Победы

02:40 Взятки гладки

04:25 Далеко от войны. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.