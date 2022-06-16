Программа передач Золотая коллекция на 16 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 16 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



16.06.2022



04:30 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии

05:55 «SOS» над тайгой»

07:00 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

07:35 Сказка о рыбаке и рыбке

08:10 Вокзал для двоих

10:40 Берегись автомобиля

12:20 Добряки

13:50 Не было печали

15:05 Случай в квадрате 36-80

16:25 «Тайна «Черных дроздов»

18:05 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии

19:50 Афоня

21:30 Суета сует

23:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

00:25 Москва слезам не верит

02:50 Гараж

04:25 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.