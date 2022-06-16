Программа передач Золотая коллекция на 16 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 16 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
16.06.2022
04:30 Тайны следствия. «Практикантка», 1-я и 2-я серии
05:55 «SOS» над тайгой»
07:00 Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
07:35 Сказка о рыбаке и рыбке
08:10 Вокзал для двоих
10:40 Берегись автомобиля
12:20 Добряки
13:50 Не было печали
15:05 Случай в квадрате 36-80
16:25 «Тайна «Черных дроздов»
18:05 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии
19:50 Афоня
21:30 Суета сует
23:05 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
00:25 Москва слезам не верит
02:50 Гараж
04:25 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.