Телепрограмма ТВ России на пятницу 17 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 17 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 17.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:40 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети
23:25 «Баста. Моя игра»
00:40 Информационный канал
04:30 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Малахов. Исповедь детей Жириновского
23:25 Кто я
02:55 По горячим следам. Киднеппинг
03:40 По горячим следам. Свой чужой
ТВЦ
04:30 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия
05:20 Мой герой. Александра Маринина
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Экипаж
08:55 Судья. 7-я серия
09:45 Судья. 8-я серия
10:40 Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 39-я серия
12:55 Академия. 40-я серия
13:45 Мой герой. Александр Устюгов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Расплата. 3-я серия
15:55 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия
17:00 Актерские драмы. Голос за кадром
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Кабаре «Чёрный кот«. Кто в доме хозяин?
00:30 Не надо печалиться
02:00 Тайны Бургундского двора
03:40 Детектив на миллион. Расплата. 3-я серия
04:20 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Картошка в мундире
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:45 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Акула. 10-я - 12-я серии
23:05 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00:55 Захар Прилепин. Уроки русского
01:20 Ответь мне
02:45 Квартирный вопрос
03:35 Шаман. Новая угроза. «Курьер», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 ТАСС уполномочен заявить... 2-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:30 ТАСС уполномочен заявить... 5-я - 7-я серии
13:00 Известия
13:30 ТАСС уполномочен заявить... 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 2. 15-я серия - «Погружение в недра»
18:55 Морские дьяволы 2. 16-я серия - «Похищение»
19:40 След. Переходящий вымпел
20:30 След. Научный подход
21:20 След. Цвета смерти
22:05 След. Бритва Оккама
23:00 След. Кукла наследницы Туси
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья
01:25 Свои-3. Иногда лучше не знать
02:05 Свои-3. Идеальный киллер
02:40 Свои-3. Опасный свидетель
03:15 Такая работа. Второй шанс
03:50 Такая работа. Мокрое дело
04:30 Такая работа. Пойти на все!
Домашний
02:50 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Выбор«. «Неслучайная ошибка»
13:10 Порча. Единственный путь
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Картинки
14:50 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии
19:00 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Единственный путь
23:30 Знахарка
00:00 Верну любимого. Картинки
00:25 Понять. Простить. «Выбор«. «Неслучайная ошибка»
01:15 Тест на отцовство
02:55 Давай разведёмся!
04:35 6 кадров
04:40 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:25 Comedy Баттл. 17-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я - 79-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 179-я - 184-я серии
15:00 СашаТаня. 71-я - 78-я серии
19:00 Где логика? Сезон 8. 227-я серия
20:00 Однажды в России. Дайджест. 241-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 723-я серия
22:00 Comedy Баттл. 20-я серия
23:00 Прожарка. 4-я серия - «Гарик Мартиросян»
00:00 Такое кино! 424-я серия
00:30 300 спартанцев: Расцвет империи
02:10 Импровизация. Сезон 4. 97-я серия
03:00 Импровизация. Сезон 4. 98-я серия
03:45 Comedy Баттл. 18-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия
СТС
04:50 Воронины. Сезон 17. 20-я серия
05:10 Воронины. Сезон 24. 9-я серия
05:35 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия
06:05 Три кота. Дикие приключения
06:10 Три кота. Игра в молчанку
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Том и Джерри
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 9. 24-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 25-я серия
10:05 Дорогой папа
11:45 Нищеброды
13:40 Уральские пельмени
21:00 Игры с огнём
22:55 Семья по-быстрому
01:10 Кто наш папа, чувак?
03:05 Днюха!
04:30 Воронины. Сезон 24. 9-я серия
04:50 Воронины. Сезон 24. 14-я серия
Матч ТВ
04:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Родригес - Д. Торкато. М. Дудиев - Д. Гомез
05:05 Несвободное падение. Валерий Воронин
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Анна Чичерова
13:00 Застывшие депеши
14:55 Новости
15:00 Застывшие депеши
15:55 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
18:15 Все на Матч!
18:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
19:50 Новости
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга
22:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос. М. Коков - В. Галиев. Прямой эфир из Сочи
00:00 Все на Матч!
00:55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен»
02:40 Андрей Аршавин меняет профессию
03:05 Диалоги о рыбалке
03:30 Новости
03:35 Где рождаются чемпионы. Василий Мосин
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - «Дельта» (Саратов)
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Бегущий в лабиринте
22:05 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
23:00 Новости
23:25 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
01:05 Скайлайн
02:40 Город воров
04:30 Невероятно интересные истории
Звезда
04:25 Далеко от войны. 1-я и 4-я серии
08:10 Город. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Город. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Город. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Город. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
18:55 Освобождение
19:25 Тихая застава
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Битва оружейников. Истребители МиГ-21 против F-4 Фантом-2
23:00 Десять фотографий. Герман Клименко
23:40 Возвращение высокого блондина
01:00 Второй раз в Крыму
02:20 Классные игры
04:05 Убить Гитлера. 1921-1945
Мосфильм. Золотая коллекция
04:25 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии
05:55 Жених с того света
06:45 Гадкий утенок
07:10 Волшебное кольцо
07:30 Вовка в тридевятом царстве
07:50 Раз на раз не приходится
09:10 Спортлото-82
10:55 Тридцать три
12:15 Не может быть!
14:00 Авария - дочь мента
15:45 Ларец Марии Медичи
17:25 Невероятные приключения итальянцев в России
19:15 Человек с бульвара Капуцинов
21:00 Берегись автомобиля
22:45 Старики-разбойники
00:20 О бедном гусаре замолвите слово
03:05 Добряки
04:20 Зайчик
Время начала передач - московское.