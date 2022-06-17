Телепрограмма ТВ России на пятницу 17 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 17 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 17.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:40 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Две звезды. Отцы и дети

23:25 «Баста. Моя игра»

00:40 Информационный канал

04:30 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Малахов. Исповедь детей Жириновского

23:25 Кто я

02:55 По горячим следам. Киднеппинг

03:40 По горячим следам. Свой чужой



ТВЦ



04:30 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия

05:20 Мой герой. Александра Маринина

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Экипаж

08:55 Судья. 7-я серия

09:45 Судья. 8-я серия

10:40 Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 39-я серия

12:55 Академия. 40-я серия

13:45 Мой герой. Александр Устюгов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Расплата. 3-я серия

15:55 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия

17:00 Актерские драмы. Голос за кадром

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Кабаре «Чёрный кот«. Кто в доме хозяин?

00:30 Не надо печалиться

02:00 Тайны Бургундского двора

03:40 Детектив на миллион. Расплата. 3-я серия

04:20 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Картошка в мундире

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:45 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Акула. 10-я - 12-я серии

23:05 «Своя правда» с Романом Бабаяном

00:55 Захар Прилепин. Уроки русского

01:20 Ответь мне

02:45 Квартирный вопрос

03:35 Шаман. Новая угроза. «Курьер», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 ТАСС уполномочен заявить... 2-я - 5-я серии

09:00 Известия

09:30 ТАСС уполномочен заявить... 5-я - 7-я серии

13:00 Известия

13:30 ТАСС уполномочен заявить... 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 2. 15-я серия - «Погружение в недра»

18:55 Морские дьяволы 2. 16-я серия - «Похищение»

19:40 След. Переходящий вымпел

20:30 След. Научный подход

21:20 След. Цвета смерти

22:05 След. Бритва Оккама

23:00 След. Кукла наследницы Туси

23:45 Светская хроника

00:45 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья

01:25 Свои-3. Иногда лучше не знать

02:05 Свои-3. Идеальный киллер

02:40 Свои-3. Опасный свидетель

03:15 Такая работа. Второй шанс

03:50 Такая работа. Мокрое дело

04:30 Такая работа. Пойти на все!



Домашний



02:50 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Выбор«. «Неслучайная ошибка»

13:10 Порча. Единственный путь

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Картинки

14:50 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии

19:00 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Единственный путь

23:30 Знахарка

00:00 Верну любимого. Картинки

00:25 Понять. Простить. «Выбор«. «Неслучайная ошибка»

01:15 Тест на отцовство

02:55 Давай разведёмся!

04:35 6 кадров

04:40 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:25 Comedy Баттл. 17-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я - 79-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 179-я - 184-я серии

15:00 СашаТаня. 71-я - 78-я серии

19:00 Где логика? Сезон 8. 227-я серия

20:00 Однажды в России. Дайджест. 241-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 723-я серия

22:00 Comedy Баттл. 20-я серия

23:00 Прожарка. 4-я серия - «Гарик Мартиросян»

00:00 Такое кино! 424-я серия

00:30 300 спартанцев: Расцвет империи

02:10 Импровизация. Сезон 4. 97-я серия

03:00 Импровизация. Сезон 4. 98-я серия

03:45 Comedy Баттл. 18-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия



СТС



04:50 Воронины. Сезон 17. 20-я серия

05:10 Воронины. Сезон 24. 9-я серия

05:35 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия

06:05 Три кота. Дикие приключения

06:10 Три кота. Игра в молчанку

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 9. 24-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 25-я серия

10:05 Дорогой папа

11:45 Нищеброды

13:40 Уральские пельмени

21:00 Игры с огнём

22:55 Семья по-быстрому

01:10 Кто наш папа, чувак?

03:05 Днюха!

04:30 Воронины. Сезон 24. 9-я серия

04:50 Воронины. Сезон 24. 14-я серия



Матч ТВ



04:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Родригес - Д. Торкато. М. Дудиев - Д. Гомез

05:05 Несвободное падение. Валерий Воронин

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Анна Чичерова

13:00 Застывшие депеши

14:55 Новости

15:00 Застывшие депеши

15:55 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

18:15 Все на Матч!

18:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

19:50 Новости

19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга

22:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос. М. Коков - В. Галиев. Прямой эфир из Сочи

00:00 Все на Матч!

00:55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен»

02:40 Андрей Аршавин меняет профессию

03:05 Диалоги о рыбалке

03:30 Новости

03:35 Где рождаются чемпионы. Василий Мосин

04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - «Дельта» (Саратов)



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Бегущий в лабиринте

22:05 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

23:00 Новости

23:25 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

01:05 Скайлайн

02:40 Город воров

04:30 Невероятно интересные истории



Звезда



04:25 Далеко от войны. 1-я и 4-я серии

08:10 Город. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Город. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Город. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Город. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

18:55 Освобождение

19:25 Тихая застава

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Битва оружейников. Истребители МиГ-21 против F-4 Фантом-2

23:00 Десять фотографий. Герман Клименко

23:40 Возвращение высокого блондина

01:00 Второй раз в Крыму

02:20 Классные игры

04:05 Убить Гитлера. 1921-1945



Мосфильм. Золотая коллекция



04:25 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии

05:55 Жених с того света

06:45 Гадкий утенок

07:10 Волшебное кольцо

07:30 Вовка в тридевятом царстве

07:50 Раз на раз не приходится

09:10 Спортлото-82

10:55 Тридцать три

12:15 Не может быть!

14:00 Авария - дочь мента

15:45 Ларец Марии Медичи

17:25 Невероятные приключения итальянцев в России

19:15 Человек с бульвара Капуцинов

21:00 Берегись автомобиля

22:45 Старики-разбойники

00:20 О бедном гусаре замолвите слово

03:05 Добряки

04:20 Зайчик



Время начала передач - московское.



















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