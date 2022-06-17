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Программа передач ТВЦ на 17 июня 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 17 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

17.06.2022

04:30 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия
05:20 Мой герой. Александра Маринина
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Экипаж
08:55 Судья. 7-я серия
09:45 Судья. 8-я серия
10:40 Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 39-я серия
12:55 Академия. 40-я серия
13:45 Мой герой. Александр Устюгов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Детектив на миллион. Расплата. 3-я серия
15:55 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия
17:00 Актерские драмы. Голос за кадром
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Кабаре «Чёрный кот«. Кто в доме хозяин?
00:30 Не надо печалиться
02:00 Тайны Бургундского двора
03:40 Детектив на миллион. Расплата. 3-я серия
04:20 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия

В программе передач возможны изменения.









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