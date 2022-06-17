Программа передач ТВЦ на 17 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 17 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



17.06.2022



04:30 Детектив на миллион. Расплата. 2-я серия

05:20 Мой герой. Александра Маринина

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Экипаж

08:55 Судья. 7-я серия

09:45 Судья. 8-я серия

10:40 Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской волк

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 39-я серия

12:55 Академия. 40-я серия

13:45 Мой герой. Александр Устюгов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Детектив на миллион. Расплата. 3-я серия

15:55 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия

17:00 Актерские драмы. Голос за кадром

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 4-я серии

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Кабаре «Чёрный кот«. Кто в доме хозяин?

00:30 Не надо печалиться

02:00 Тайны Бургундского двора

03:40 Детектив на миллион. Расплата. 3-я серия

04:20 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия



В программе передач возможны изменения.