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Программа передач НТВ на 17 июня 2022 года


Телепрограмма НТВ на 17 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

17.06.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Картошка в мундире
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:45 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Акула. 10-я - 12-я серии
23:05 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00:55 Захар Прилепин. Уроки русского
01:20 Ответь мне
02:45 Квартирный вопрос
03:35 Шаман. Новая угроза. «Курьер», 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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