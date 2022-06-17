Программа передач НТВ на 17 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 17 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



17.06.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Минздрав предупреждает

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Картошка в мундире

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Группа спасения», 1-я и 2-я серии. «Дружественный обмен», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:45 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Акула. 10-я - 12-я серии

23:05 «Своя правда» с Романом Бабаяном

00:55 Захар Прилепин. Уроки русского

01:20 Ответь мне

02:45 Квартирный вопрос

03:35 Шаман. Новая угроза. «Курьер», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.