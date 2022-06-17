Программа передач Пятого канала на 17 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 17 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
17.06.2022
05:00 Известия
05:25 ТАСС уполномочен заявить... 2-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:30 ТАСС уполномочен заявить... 5-я - 7-я серии
13:00 Известия
13:30 ТАСС уполномочен заявить... 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы 2. 15-я серия - «Погружение в недра»
18:55 Морские дьяволы 2. 16-я серия - «Похищение»
19:40 След. Переходящий вымпел
20:30 След. Научный подход
21:20 След. Цвета смерти
22:05 След. Бритва Оккама
23:00 След. Кукла наследницы Туси
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья
01:25 Свои-3. Иногда лучше не знать
02:05 Свои-3. Идеальный киллер
02:40 Свои-3. Опасный свидетель
03:15 Такая работа. Второй шанс
03:50 Такая работа. Мокрое дело
04:30 Такая работа. Пойти на все!
В программе передач возможны изменения.