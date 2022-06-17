Программа передач Пятого канала на 17 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 17 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



17.06.2022



05:00 Известия

05:25 ТАСС уполномочен заявить... 2-я - 5-я серии

09:00 Известия

09:30 ТАСС уполномочен заявить... 5-я - 7-я серии

13:00 Известия

13:30 ТАСС уполномочен заявить... 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы 2. 15-я серия - «Погружение в недра»

18:55 Морские дьяволы 2. 16-я серия - «Похищение»

19:40 След. Переходящий вымпел

20:30 След. Научный подход

21:20 След. Цвета смерти

22:05 След. Бритва Оккама

23:00 След. Кукла наследницы Туси

23:45 Светская хроника

00:45 Они потрясли мир. Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья

01:25 Свои-3. Иногда лучше не знать

02:05 Свои-3. Идеальный киллер

02:40 Свои-3. Опасный свидетель

03:15 Такая работа. Второй шанс

03:50 Такая работа. Мокрое дело

04:30 Такая работа. Пойти на все!



В программе передач возможны изменения.