Программа передач Домашний на 17 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 17 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



17.06.2022



02:50 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Выбор«. «Неслучайная ошибка»

13:10 Порча. Единственный путь

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Картинки

14:50 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии

19:00 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Единственный путь

23:30 Знахарка

00:00 Верну любимого. Картинки

00:25 Понять. Простить. «Выбор«. «Неслучайная ошибка»

01:15 Тест на отцовство

02:55 Давай разведёмся!

04:35 6 кадров

04:40 По делам несовершеннолетних



В телепрограмме возможны изменения.