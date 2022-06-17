Программа передач Домашний на 17 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 17 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
17.06.2022
02:50 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Выбор«. «Неслучайная ошибка»
13:10 Порча. Единственный путь
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Картинки
14:50 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии
19:00 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Единственный путь
23:30 Знахарка
00:00 Верну любимого. Картинки
00:25 Понять. Простить. «Выбор«. «Неслучайная ошибка»
01:15 Тест на отцовство
02:55 Давай разведёмся!
04:35 6 кадров
04:40 По делам несовершеннолетних
В телепрограмме возможны изменения.