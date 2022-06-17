Программа передач ТНТ на 17 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 17 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
17.06.2022
04:25 Comedy Баттл. 17-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я - 79-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 179-я - 184-я серии
15:00 СашаТаня. 71-я - 78-я серии
19:00 Где логика? Сезон 8. 227-я серия
20:00 Однажды в России. Дайджест. 241-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 723-я серия
22:00 Comedy Баттл. 20-я серия
23:00 Прожарка. 4-я серия - «Гарик Мартиросян»
00:00 Такое кино! 424-я серия
00:30 300 спартанцев: Расцвет империи
02:10 Импровизация. Сезон 4. 97-я серия
03:00 Импровизация. Сезон 4. 98-я серия
03:45 Comedy Баттл. 18-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия
В программе передач возможны изменения.