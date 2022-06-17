Программа передач ТНТ на 17 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 17 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



17.06.2022



04:25 Comedy Баттл. 17-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я - 79-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 179-я - 184-я серии

15:00 СашаТаня. 71-я - 78-я серии

19:00 Где логика? Сезон 8. 227-я серия

20:00 Однажды в России. Дайджест. 241-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 723-я серия

22:00 Comedy Баттл. 20-я серия

23:00 Прожарка. 4-я серия - «Гарик Мартиросян»

00:00 Такое кино! 424-я серия

00:30 300 спартанцев: Расцвет империи

02:10 Импровизация. Сезон 4. 97-я серия

03:00 Импровизация. Сезон 4. 98-я серия

03:45 Comedy Баттл. 18-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия



В программе передач возможны изменения.