Программа передач СТС на 17 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 17 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



17.06.2022



04:50 Воронины. Сезон 17. 20-я серия

05:10 Воронины. Сезон 24. 9-я серия

05:35 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 41-я серия

06:05 Три кота. Дикие приключения

06:10 Три кота. Игра в молчанку

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Том и Джерри

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 9. 24-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 9. 25-я серия

10:05 Дорогой папа

11:45 Нищеброды

13:40 Уральские пельмени

21:00 Игры с огнём

22:55 Семья по-быстрому

01:10 Кто наш папа, чувак?

03:05 Днюха!

04:30 Воронины. Сезон 24. 9-я серия

04:50 Воронины. Сезон 24. 14-я серия



В программе передач возможны изменения.