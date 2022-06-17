Программа передач Матч ТВ на 17 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 17 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



17.06.2022



04:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Родригес - Д. Торкато. М. Дудиев - Д. Гомез

05:05 Несвободное падение. Валерий Воронин

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия)

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Лица страны. Анна Чичерова

13:00 Застывшие депеши

14:55 Новости

15:00 Застывшие депеши

15:55 Все на Матч!

16:50 Новости

16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

18:15 Все на Матч!

18:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

19:50 Новости

19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга

22:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос. М. Коков - В. Галиев. Прямой эфир из Сочи

00:00 Все на Матч!

00:55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«

01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен»

02:40 Андрей Аршавин меняет профессию

03:05 Диалоги о рыбалке

03:30 Новости

03:35 Где рождаются чемпионы. Василий Мосин

04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - «Дельта» (Саратов)



В программе передач возможны изменения.