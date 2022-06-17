Программа передач Матч ТВ на 17 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 17 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
17.06.2022
04:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. К. Родригес - Д. Торкато. М. Дудиев - Д. Гомез
05:05 Несвободное падение. Валерий Воронин
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия)
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Лица страны. Анна Чичерова
13:00 Застывшие депеши
14:55 Новости
15:00 Застывшие депеши
15:55 Все на Матч!
16:50 Новости
16:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Кристалл» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
18:15 Все на Матч!
18:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
19:50 Новости
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга
22:00 Смешанные единоборства. АСА. А. Резников - Д. Рамос. М. Коков - В. Галиев. Прямой эфир из Сочи
00:00 Все на Матч!
00:55 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов«
01:50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен»
02:40 Андрей Аршавин меняет профессию
03:05 Диалоги о рыбалке
03:30 Новости
03:35 Где рождаются чемпионы. Василий Мосин
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - «Дельта» (Саратов)
В программе передач возможны изменения.