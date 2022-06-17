Программа передач канала Звезда на 17 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 17 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
17.06.2022
04:25 Далеко от войны. 1-я и 4-я серии
08:10 Город. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Город. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Город. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Город. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
18:55 Освобождение
19:25 Тихая застава
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Битва оружейников. Истребители МиГ-21 против F-4 Фантом-2
23:00 Десять фотографий. Герман Клименко
23:40 Возвращение высокого блондина
01:00 Второй раз в Крыму
02:20 Классные игры
04:05 Убить Гитлера. 1921-1945
В программе передач возможны изменения.