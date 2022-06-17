Программа передач канала Звезда на 17 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 17 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



17.06.2022



04:25 Далеко от войны. 1-я и 4-я серии

08:10 Город. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Город. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Город. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Город. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

18:55 Освобождение

19:25 Тихая застава

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Битва оружейников. Истребители МиГ-21 против F-4 Фантом-2

23:00 Десять фотографий. Герман Клименко

23:40 Возвращение высокого блондина

01:00 Второй раз в Крыму

02:20 Классные игры

04:05 Убить Гитлера. 1921-1945



В программе передач возможны изменения.