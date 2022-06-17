Программа передач Золотая коллекция на 17 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 17 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



17.06.2022



04:25 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии

05:55 Жених с того света

06:45 Гадкий утенок

07:10 Волшебное кольцо

07:30 Вовка в тридевятом царстве

07:50 Раз на раз не приходится

09:10 Спортлото-82

10:55 Тридцать три

12:15 Не может быть!

14:00 Авария - дочь мента

15:45 Ларец Марии Медичи

17:25 Невероятные приключения итальянцев в России

19:15 Человек с бульвара Капуцинов

21:00 Берегись автомобиля

22:45 Старики-разбойники

00:20 О бедном гусаре замолвите слово

03:05 Добряки

04:20 Зайчик



В телепрограмме передач возможны изменения.