Программа передач Золотая коллекция на 17 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 17 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
17.06.2022
04:25 Тайны следствия-2. «Заказчик», 1-я и 2-я серии
05:55 Жених с того света
06:45 Гадкий утенок
07:10 Волшебное кольцо
07:30 Вовка в тридевятом царстве
07:50 Раз на раз не приходится
09:10 Спортлото-82
10:55 Тридцать три
12:15 Не может быть!
14:00 Авария - дочь мента
15:45 Ларец Марии Медичи
17:25 Невероятные приключения итальянцев в России
19:15 Человек с бульвара Капуцинов
21:00 Берегись автомобиля
22:45 Старики-разбойники
00:20 О бедном гусаре замолвите слово
03:05 Добряки
04:20 Зайчик
В телепрограмме передач возможны изменения.