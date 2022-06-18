Телепрограмма ТВ России на субботу 18 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 18 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 18.06.2022
Первый канал
04:30 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Чип внутри меня«
11:30 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:30 Дети Дон Кихота
15:00 Новости
15:15 Верные друзья
17:10 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Избитая охранником Волочковой публикует компромат
19:25 Пусть говорят. Судьба шута: Алибасов знакомит Шукшину с новой женой?
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир из Москвы
01:00 Встань и иди. 100 лет исцелений
01:50 Наедине со всеми
04:00 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Костромская область. Карп
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Катерина. Семья. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 С небес на землю. Фильм
01:00 Пока живу, люблю. Фильм
04:00 Родной человек. Фильм
ТВЦ
04:20 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия
05:10 Петровка, 38
05:25 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
06:20 Интим не предлагать
07:50 Православная энциклопедия. Разговор со священником Алексием Уминским. Свободная тема. Путешествие в Полотняный Завод. Духовный портрет в русском изобразительном искусстве
08:20 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия
09:10 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Андрей Колодяжный
10:30 Юрий Гальцев. Обалдеть!
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Трембита
13:40 Персональный ангел. 1-я серия
14:30 События
14:45 Персональный ангел. 2-я - 4-я серии
17:30 Её секрет. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Расписные звезды
00:05 90-е. Криминальные жены
00:50 Хватит слухов! 51-я серия
01:15 Прощание. Вторая волна
02:40 Прощание. Леонид Филатов
03:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 3-я серии
НТВ
03:35 Шаман. Новая угроза. «Курьер«, 1-я и 2-я серии
05:05 Хорошо там, где мы есть!
05:50 Оружие
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:15 Ты не поверишь!
21:15 Секрет на миллион. Юлиан
23:10 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Максим Дунаевский. Бенефис маэстро
01:25 Дачный ответ
02:15 Агентство скрытых камер. Пожар
02:50 Агентство скрытых камер. Треугольник
03:30 Шаман. Новая угроза. «Чужие деньги», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Такая работа. Пойти на все!
05:05 Такая работа. Другое лицо
05:40 Такая работа. Учитель химии
06:15 Такая работа. Судебная ошибка
06:50 Такая работа. Невидимый след
07:35 Такая работа. Роковая встреча
08:20 Такая работа. Черный вторник
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова
10:55 Свадьба с приданым
13:25 Нежданно-негаданно
15:10 След. Гость из прошлого
16:05 След. Семейка Адамова
16:50 След. Манускрипт
17:40 След. Основной инстинкт
18:20 След. Охотники за удачей
19:15 След. Мертвые партизаны
20:05 След. Игра с сердцем
20:50 След. Мертвый час
21:40 След. Ведьмино зелье
22:25 След. Библиотечное дело
23:10 След. Не щадя живота своего
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Вначале было слово
01:40 Прокурорская проверка. Мой сосед - маньяк
02:30 Прокурорская проверка. Ни гвоздя, ни жезла
03:20 Прокурорская проверка. Мертвее всех живых
04:10 Прокурорская проверка. Товар на вырост
Домашний
04:40 По делам несовершеннолетних
05:55 Предсказания: 2022
07:45 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии
11:45 Самая красивая. 1-я - 4-я серии
15:20 Самая красивая-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 93-я и 94-я серии
22:45 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии
02:10 Самая красивая. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия
09:00 Битва пикников. 9-я серия
09:30 Модные игры. 1-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я - 10-я серии
15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
15:30 Час пик
17:30 Час пик-2
19:20 Час пик-3
21:00 Музыкальная интуиция. 7-я серия
23:00 Stand up. Сезон 9. 212-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 350-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 352-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 99-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 4. 100-я серия
04:15 Comedy Баттл. 19-я серия
СТС
04:55 Воронины. Сезон 24. 14-я серия
05:15 Воронины. Сезон 24. 15-я серия
05:35 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Бумага
06:25 В гостях у лета
06:45 Три кота. Пришельцы
06:50 Три кота. Конкурс красоты
06:55 Три кота. Хорошие манеры
07:00 Три кота. Археологи
07:10 Три кота. Рации
07:15 Три кота. Пугало
07:20 Три кота. Спектакль Бантика
07:25 Три кота
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пушная вечеринка
08:25 Уральские пельмени. Лето - это маленькая жесть
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 19-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Стюарт Литтл
11:40 Игры с огнём
13:30 Трудный ребенок
15:05 Трудный ребенок 2
17:00 Эверест
18:55 Тёмные отражения
21:00 Я - четвертый
23:10 После нашей эры
01:05 Двойной просчет
02:55 Воронины. Сезон 24. 14-я - 19-я серии
Матч ТВ
05:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - Сборная Санкт-Петербурга
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Гуджон. Д. Бельтран - С. Шумейкер
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Смешарики
09:30 С бору по сосенке
09:45 Воин
12:35 Новости
12:40 Все на Матч!
13:30 Футбол. Суперкубок России. Женщины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
16:10 Все на Матч!
16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
17:45 Все на Матч!
17:55 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва. Прямой эфир из Омска
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга
21:30 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Италия - Румыния. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Дельта» (Саратов)
00:50 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - ЦСКА
01:55 Новости
02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - Дж. Эмметт. Прямой эфир из США
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Почему украинцы не хотят воевать?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: самая гнусная ложь
18:00 Морской бой
19:30 Новости
20:00 Морской бой
21:00 Хищники
23:00 Новости
23:25 Живое
01:20 Горизонт событий
02:55 Человек-паук: Через вселенные
04:35 Тайны Чапман
Звезда
04:05 Убить Гитлера. 1921-1945
05:35 Легендарные полководцы. Александр Суворов
06:15 Волшебная лампа Аладдина
07:40 Матрос Чижик
08:00 Новости дня
08:15 Матрос Чижик
09:30 Легенды телевидения
10:15 Главный день. «Первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» и конструктор Владимир Перегудов»
11:00 Война миров. Битва за правду. Преступления без срока давности
11:45 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Музыка в фильме Иван Васильевич меняет профессию
13:40 Круиз-контроль
14:10 Морской бой
15:10 Рысь
17:05 Фронт без флангов
18:00 Новости дня
18:30 Фронт без флангов
20:50 Легендарные матчи. Чемпионат мира-2006. Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия
23:50 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии
Мосфильм. Золотая коллекция
04:20 Зайчик
05:45 Спокойный день в конце войны
06:15 Пес Барбос и необычный кросс
06:25 Руслан и Людмила
09:00 Два капитана. 1-я - 6-я серии
17:10 Здравствуйте, я ваша тетя!
19:00 12 стульев. 1-я - 4-я серии
00:30 Иван Васильевич меняет профессию
02:00 Катала
03:15 Жизнь по лимиту
04:25 Убить дракона
Время начала передач - московское.