Телепрограмма ТВ России на субботу 18 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 18 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 18.06.2022



Первый канал



04:30 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Чип внутри меня«

11:30 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:30 Дети Дон Кихота

15:00 Новости

15:15 Верные друзья

17:10 Кто хочет стать миллионером?

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Избитая охранником Волочковой публикует компромат

19:25 Пусть говорят. Судьба шута: Алибасов знакомит Шукшину с новой женой?

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир из Москвы

01:00 Встань и иди. 100 лет исцелений

01:50 Наедине со всеми

04:00 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Костромская область. Карп

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Катерина. Семья. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 С небес на землю. Фильм

01:00 Пока живу, люблю. Фильм

04:00 Родной человек. Фильм



ТВЦ



04:20 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия

05:10 Петровка, 38

05:25 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем

06:20 Интим не предлагать

07:50 Православная энциклопедия. Разговор со священником Алексием Уминским. Свободная тема. Путешествие в Полотняный Завод. Духовный портрет в русском изобразительном искусстве

08:20 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия

09:10 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Андрей Колодяжный

10:30 Юрий Гальцев. Обалдеть!

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Трембита

13:40 Персональный ангел. 1-я серия

14:30 События

14:45 Персональный ангел. 2-я - 4-я серии

17:30 Её секрет. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Расписные звезды

00:05 90-е. Криминальные жены

00:50 Хватит слухов! 51-я серия

01:15 Прощание. Вторая волна

02:40 Прощание. Леонид Филатов

03:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 3-я серии



НТВ



03:35 Шаман. Новая угроза. «Курьер«, 1-я и 2-я серии

05:05 Хорошо там, где мы есть!

05:50 Оружие

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:15 Ты не поверишь!

21:15 Секрет на миллион. Юлиан

23:10 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Максим Дунаевский. Бенефис маэстро

01:25 Дачный ответ

02:15 Агентство скрытых камер. Пожар

02:50 Агентство скрытых камер. Треугольник

03:30 Шаман. Новая угроза. «Чужие деньги», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Такая работа. Пойти на все!

05:05 Такая работа. Другое лицо

05:40 Такая работа. Учитель химии

06:15 Такая работа. Судебная ошибка

06:50 Такая работа. Невидимый след

07:35 Такая работа. Роковая встреча

08:20 Такая работа. Черный вторник

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова

10:55 Свадьба с приданым

13:25 Нежданно-негаданно

15:10 След. Гость из прошлого

16:05 След. Семейка Адамова

16:50 След. Манускрипт

17:40 След. Основной инстинкт

18:20 След. Охотники за удачей

19:15 След. Мертвые партизаны

20:05 След. Игра с сердцем

20:50 След. Мертвый час

21:40 След. Ведьмино зелье

22:25 След. Библиотечное дело

23:10 След. Не щадя живота своего

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Вначале было слово

01:40 Прокурорская проверка. Мой сосед - маньяк

02:30 Прокурорская проверка. Ни гвоздя, ни жезла

03:20 Прокурорская проверка. Мертвее всех живых

04:10 Прокурорская проверка. Товар на вырост



Домашний



04:40 По делам несовершеннолетних

05:55 Предсказания: 2022

07:45 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии

11:45 Самая красивая. 1-я - 4-я серии

15:20 Самая красивая-2. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 93-я и 94-я серии

22:45 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии

02:10 Самая красивая. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия

09:00 Битва пикников. 9-я серия

09:30 Модные игры. 1-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я - 10-я серии

15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

15:30 Час пик

17:30 Час пик-2

19:20 Час пик-3

21:00 Музыкальная интуиция. 7-я серия

23:00 Stand up. Сезон 9. 212-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 350-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 352-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 99-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 4. 100-я серия

04:15 Comedy Баттл. 19-я серия



СТС



04:55 Воронины. Сезон 24. 14-я серия

05:15 Воронины. Сезон 24. 15-я серия

05:35 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Бумага

06:25 В гостях у лета

06:45 Три кота. Пришельцы

06:50 Три кота. Конкурс красоты

06:55 Три кота. Хорошие манеры

07:00 Три кота. Археологи

07:10 Три кота. Рации

07:15 Три кота. Пугало

07:20 Три кота. Спектакль Бантика

07:25 Три кота

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пушная вечеринка

08:25 Уральские пельмени. Лето - это маленькая жесть

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 19-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Стюарт Литтл

11:40 Игры с огнём

13:30 Трудный ребенок

15:05 Трудный ребенок 2

17:00 Эверест

18:55 Тёмные отражения

21:00 Я - четвертый

23:10 После нашей эры

01:05 Двойной просчет

02:55 Воронины. Сезон 24. 14-я - 19-я серии



Матч ТВ



05:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - Сборная Санкт-Петербурга

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Гуджон. Д. Бельтран - С. Шумейкер

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Смешарики

09:30 С бору по сосенке

09:45 Воин

12:35 Новости

12:40 Все на Матч!

13:30 Футбол. Суперкубок России. Женщины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

16:10 Все на Матч!

16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

17:45 Все на Матч!

17:55 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва. Прямой эфир из Омска

19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга

21:30 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Италия - Румыния. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Дельта» (Саратов)

00:50 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - ЦСКА

01:55 Новости

02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - Дж. Эмметт. Прямой эфир из США



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Почему украинцы не хотят воевать?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: самая гнусная ложь

18:00 Морской бой

19:30 Новости

20:00 Морской бой

21:00 Хищники

23:00 Новости

23:25 Живое

01:20 Горизонт событий

02:55 Человек-паук: Через вселенные

04:35 Тайны Чапман



Звезда



04:05 Убить Гитлера. 1921-1945

05:35 Легендарные полководцы. Александр Суворов

06:15 Волшебная лампа Аладдина

07:40 Матрос Чижик

08:00 Новости дня

08:15 Матрос Чижик

09:30 Легенды телевидения

10:15 Главный день. «Первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» и конструктор Владимир Перегудов»

11:00 Война миров. Битва за правду. Преступления без срока давности

11:45 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Музыка в фильме Иван Васильевич меняет профессию

13:40 Круиз-контроль

14:10 Морской бой

15:10 Рысь

17:05 Фронт без флангов

18:00 Новости дня

18:30 Фронт без флангов

20:50 Легендарные матчи. Чемпионат мира-2006. Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия

23:50 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии



Мосфильм. Золотая коллекция



04:20 Зайчик

05:45 Спокойный день в конце войны

06:15 Пес Барбос и необычный кросс

06:25 Руслан и Людмила

09:00 Два капитана. 1-я - 6-я серии

17:10 Здравствуйте, я ваша тетя!

19:00 12 стульев. 1-я - 4-я серии

00:30 Иван Васильевич меняет профессию

02:00 Катала

03:15 Жизнь по лимиту

04:25 Убить дракона



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 18 июня 2022 года Программа передач ТНТ на 18 июня 2022 года Программа передач Пятого канала на 18 июня 2022 года Программа передач ТВЦ на 18 июня 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 17 июня 2022 года









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