Программа передач Первого канала на 18 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 18 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



18.06.2022



04:30 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Чип внутри меня«

11:30 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:30 Дети Дон Кихота

15:00 Новости

15:15 Верные друзья

17:10 Кто хочет стать миллионером?

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Избитая охранником Волочковой публикует компромат

19:25 Пусть говорят. Судьба шута: Алибасов знакомит Шукшину с новой женой?

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир из Москвы

01:00 Встань и иди. 100 лет исцелений

01:50 Наедине со всеми

04:00 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.