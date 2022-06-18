Программа передач Первого канала на 18 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 18 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
18.06.2022
04:30 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Чип внутри меня«
11:30 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:30 Дети Дон Кихота
15:00 Новости
15:15 Верные друзья
17:10 Кто хочет стать миллионером?
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Избитая охранником Волочковой публикует компромат
19:25 Пусть говорят. Судьба шута: Алибасов знакомит Шукшину с новой женой?
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир из Москвы
01:00 Встань и иди. 100 лет исцелений
01:50 Наедине со всеми
04:00 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.