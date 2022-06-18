Программа передач Россия 1 на 18 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 18 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



18.06.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Костромская область. Карп

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Катерина. Семья. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 С небес на землю. Фильм

01:00 Пока живу, люблю. Фильм

04:00 Родной человек. Фильм



В программе передач возможны изменения.