Программа передач Россия 1 на 18 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 18 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
18.06.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Костромская область. Карп
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Катерина. Семья. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 С небес на землю. Фильм
01:00 Пока живу, люблю. Фильм
04:00 Родной человек. Фильм
В программе передач возможны изменения.