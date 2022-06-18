Программа передач ТВЦ на 18 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 18 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



18.06.2022



04:20 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия

05:10 Петровка, 38

05:25 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем

06:20 Интим не предлагать

07:50 Православная энциклопедия. Разговор со священником Алексием Уминским. Свободная тема. Путешествие в Полотняный

Завод. Духовный портрет в русском изобразительном искусстве

08:20 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия

09:10 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Андрей Колодяжный

10:30 Юрий Гальцев. Обалдеть!

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Трембита

13:40 Персональный ангел. 1-я серия

14:30 События

14:45 Персональный ангел. 2-я - 4-я серии

17:30 Её секрет. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Расписные звезды

00:05 90-е. Криминальные жены

00:50 Хватит слухов! 51-я серия

01:15 Прощание. Вторая волна

02:40 Прощание. Леонид Филатов

03:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.