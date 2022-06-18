Программа передач ТВЦ на 18 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 18 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
18.06.2022
04:20 Детектив на миллион. Расплата. 4-я серия
05:10 Петровка, 38
05:25 Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем
06:20 Интим не предлагать
07:50 Православная энциклопедия. Разговор со священником Алексием Уминским. Свободная тема. Путешествие в Полотняный
Завод. Духовный портрет в русском изобразительном искусстве
08:20 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия
09:10 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Андрей Колодяжный
10:30 Юрий Гальцев. Обалдеть!
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Трембита
13:40 Персональный ангел. 1-я серия
14:30 События
14:45 Персональный ангел. 2-я - 4-я серии
17:30 Её секрет. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Расписные звезды
00:05 90-е. Криминальные жены
00:50 Хватит слухов! 51-я серия
01:15 Прощание. Вторая волна
02:40 Прощание. Леонид Филатов
03:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.