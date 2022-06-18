Программа передач НТВ на 18 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 18 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



18.06.2022



03:35 Шаман. Новая угроза. «Курьер«, 1-я и 2-я серии

05:05 Хорошо там, где мы есть!

05:50 Оружие

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:15 Ты не поверишь!

21:15 Секрет на миллион. Юлиан

23:10 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Максим Дунаевский. Бенефис маэстро

01:25 Дачный ответ

02:15 Агентство скрытых камер. Пожар

02:50 Агентство скрытых камер. Треугольник

03:30 Шаман. Новая угроза. «Чужие деньги», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.