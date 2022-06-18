Программа передач НТВ на 18 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 18 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
18.06.2022
03:35 Шаман. Новая угроза. «Курьер«, 1-я и 2-я серии
05:05 Хорошо там, где мы есть!
05:50 Оружие
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:15 Ты не поверишь!
21:15 Секрет на миллион. Юлиан
23:10 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса. Максим Дунаевский. Бенефис маэстро
01:25 Дачный ответ
02:15 Агентство скрытых камер. Пожар
02:50 Агентство скрытых камер. Треугольник
03:30 Шаман. Новая угроза. «Чужие деньги», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.