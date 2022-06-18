Программа передач Пятого канала на 18 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 18 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
18.06.2022
05:00 Такая работа. Пойти на все!
05:05 Такая работа. Другое лицо
05:40 Такая работа. Учитель химии
06:15 Такая работа. Судебная ошибка
06:50 Такая работа. Невидимый след
07:35 Такая работа. Роковая встреча
08:20 Такая работа. Черный вторник
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова
10:55 Свадьба с приданым
13:25 Нежданно-негаданно
15:10 След. Гость из прошлого
16:05 След. Семейка Адамова
16:50 След. Манускрипт
17:40 След. Основной инстинкт
18:20 След. Охотники за удачей
19:15 След. Мертвые партизаны
20:05 След. Игра с сердцем
20:50 След. Мертвый час
21:40 След. Ведьмино зелье
22:25 След. Библиотечное дело
23:10 След. Не щадя живота своего
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Вначале было слово
01:40 Прокурорская проверка. Мой сосед - маньяк
02:30 Прокурорская проверка. Ни гвоздя, ни жезла
03:20 Прокурорская проверка. Мертвее всех живых
04:10 Прокурорская проверка. Товар на вырост
В программе передач возможны изменения.