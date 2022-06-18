Программа передач Пятого канала на 18 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 18 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



18.06.2022



05:00 Такая работа. Пойти на все!

05:05 Такая работа. Другое лицо

05:40 Такая работа. Учитель химии

06:15 Такая работа. Судебная ошибка

06:50 Такая работа. Невидимый след

07:35 Такая работа. Роковая встреча

08:20 Такая работа. Черный вторник

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира Басова

10:55 Свадьба с приданым

13:25 Нежданно-негаданно

15:10 След. Гость из прошлого

16:05 След. Семейка Адамова

16:50 След. Манускрипт

17:40 След. Основной инстинкт

18:20 След. Охотники за удачей

19:15 След. Мертвые партизаны

20:05 След. Игра с сердцем

20:50 След. Мертвый час

21:40 След. Ведьмино зелье

22:25 След. Библиотечное дело

23:10 След. Не щадя живота своего

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Вначале было слово

01:40 Прокурорская проверка. Мой сосед - маньяк

02:30 Прокурорская проверка. Ни гвоздя, ни жезла

03:20 Прокурорская проверка. Мертвее всех живых

04:10 Прокурорская проверка. Товар на вырост



В программе передач возможны изменения.