Программа передач ТНТ на 18 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 18 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
18.06.2022
04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия
05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия
09:00 Битва пикников. 9-я серия
09:30 Модные игры. 1-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я - 10-я серии
15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
15:30 Час пик
17:30 Час пик-2
19:20 Час пик-3
21:00 Музыкальная интуиция. 7-я серия
23:00 Stand up. Сезон 9. 212-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 350-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 352-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 99-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 4. 100-я серия
04:15 Comedy Баттл. 19-я серия
В программе передач возможны изменения.