Программа передач ТНТ на 18 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 18 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



18.06.2022



04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 57-я серия

05:20 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия

09:00 Битва пикников. 9-я серия

09:30 Модные игры. 1-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я - 10-я серии

15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

15:30 Час пик

17:30 Час пик-2

19:20 Час пик-3

21:00 Музыкальная интуиция. 7-я серия

23:00 Stand up. Сезон 9. 212-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 350-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 352-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 99-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 4. 100-я серия

04:15 Comedy Баттл. 19-я серия



В программе передач возможны изменения.