Программа передач СТС на 18 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 18 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



18.06.2022



04:55 Воронины. Сезон 24. 14-я серия

05:15 Воронины. Сезон 24. 15-я серия

05:35 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Бумага

06:25 В гостях у лета

06:45 Три кота. Пришельцы

06:50 Три кота. Конкурс красоты

06:55 Три кота. Хорошие манеры

07:00 Три кота. Археологи

07:10 Три кота. Рации

07:15 Три кота. Пугало

07:20 Три кота. Спектакль Бантика

07:25 Три кота

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пушная вечеринка

08:25 Уральские пельмени. Лето - это маленькая жесть

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 19-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Стюарт Литтл

11:40 Игры с огнём

13:30 Трудный ребенок

15:05 Трудный ребенок 2

17:00 Эверест

18:55 Тёмные отражения

21:00 Я - четвертый

23:10 После нашей эры

01:05 Двойной просчет

02:55 Воронины. Сезон 24. 14-я - 19-я серии



В программе передач возможны изменения.