Программа передач СТС на 18 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 18 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
18.06.2022
04:55 Воронины. Сезон 24. 14-я серия
05:15 Воронины. Сезон 24. 15-я серия
05:35 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 45-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Бумага
06:25 В гостях у лета
06:45 Три кота. Пришельцы
06:50 Три кота. Конкурс красоты
06:55 Три кота. Хорошие манеры
07:00 Три кота. Археологи
07:10 Три кота. Рации
07:15 Три кота. Пугало
07:20 Три кота. Спектакль Бантика
07:25 Три кота
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пушная вечеринка
08:25 Уральские пельмени. Лето - это маленькая жесть
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 19-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Стюарт Литтл
11:40 Игры с огнём
13:30 Трудный ребенок
15:05 Трудный ребенок 2
17:00 Эверест
18:55 Тёмные отражения
21:00 Я - четвертый
23:10 После нашей эры
01:05 Двойной просчет
02:55 Воронины. Сезон 24. 14-я - 19-я серии
В программе передач возможны изменения.