Программа передач Матч ТВ на 18 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 18 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



18.06.2022



05:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - Сборная Санкт-Петербурга

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Гуджон. Д. Бельтран - С. Шумейкер

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Смешарики

09:30 С бору по сосенке

09:45 Воин

12:35 Новости

12:40 Все на Матч!

13:30 Футбол. Суперкубок России. Женщины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

16:10 Все на Матч!

16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

17:45 Все на Матч!

17:55 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва. Прямой эфир из Омска

19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга

21:30 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Италия - Румыния. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Дельта» (Саратов)

00:50 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - ЦСКА

01:55 Новости

02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - Дж. Эмметт. Прямой эфир из США



В программе передач возможны изменения.