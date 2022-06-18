Программа передач Матч ТВ на 18 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 18 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
18.06.2022
05:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) - Сборная Санкт-Петербурга
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - Т. Гуджон. Д. Бельтран - С. Шумейкер
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Смешарики
09:30 С бору по сосенке
09:45 Воин
12:35 Новости
12:40 Все на Матч!
13:30 Футбол. Суперкубок России. Женщины. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
16:10 Все на Матч!
16:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
17:45 Все на Матч!
17:55 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. А. Корешков - Л. Да Сильва. Прямой эфир из Омска
19:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Санкт-Петербурга
21:30 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Италия - Румыния. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:45 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Дельта» (Саратов)
00:50 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - ЦСКА
01:55 Новости
02:00 Смешанные единоборства. UFC. К. Кэттер - Дж. Эмметт. Прямой эфир из США
В программе передач возможны изменения.