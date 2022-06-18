Программа передач РЕН ТВ на 18 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 18 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
18.06.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Почему украинцы не хотят воевать?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Украина: самая гнусная ложь
18:00 Морской бой
19:30 Новости
20:00 Морской бой
21:00 Хищники
23:00 Новости
23:25 Живое
01:20 Горизонт событий
02:55 Человек-паук: Через вселенные
04:35 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.