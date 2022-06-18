Программа передач РЕН ТВ на 18 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 18 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



18.06.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Почему украинцы не хотят воевать?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Украина: самая гнусная ложь

18:00 Морской бой

19:30 Новости

20:00 Морской бой

21:00 Хищники

23:00 Новости

23:25 Живое

01:20 Горизонт событий

02:55 Человек-паук: Через вселенные

04:35 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.