Программа передач канала Звезда на 18 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 18 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



18.06.2022



04:05 Убить Гитлера. 1921-1945

05:35 Легендарные полководцы. Александр Суворов

06:15 Волшебная лампа Аладдина

07:40 Матрос Чижик

08:00 Новости дня

08:15 Матрос Чижик

09:30 Легенды телевидения

10:15 Главный день. «Первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» и конструктор Владимир Перегудов»

11:00 Война миров. Битва за правду. Преступления без срока давности

11:45 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Музыка в фильме Иван Васильевич меняет профессию

13:40 Круиз-контроль

14:10 Морской бой

15:10 Рысь

17:05 Фронт без флангов

18:00 Новости дня

18:30 Фронт без флангов

20:50 Легендарные матчи. Чемпионат мира-2006. Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия

23:50 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии



В программе передач возможны изменения.