Программа передач канала Звезда на 18 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 18 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
18.06.2022
04:05 Убить Гитлера. 1921-1945
05:35 Легендарные полководцы. Александр Суворов
06:15 Волшебная лампа Аладдина
07:40 Матрос Чижик
08:00 Новости дня
08:15 Матрос Чижик
09:30 Легенды телевидения
10:15 Главный день. «Первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» и конструктор Владимир Перегудов»
11:00 Война миров. Битва за правду. Преступления без срока давности
11:45 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Музыка в фильме Иван Васильевич меняет профессию
13:40 Круиз-контроль
14:10 Морской бой
15:10 Рысь
17:05 Фронт без флангов
18:00 Новости дня
18:30 Фронт без флангов
20:50 Легендарные матчи. Чемпионат мира-2006. Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия
23:50 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии
В программе передач возможны изменения.