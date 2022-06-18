Программа передач Золотая коллекция на 18 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 18 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
18.06.2022
04:20 Зайчик
05:45 Спокойный день в конце войны
06:15 Пес Барбос и необычный кросс
06:25 Руслан и Людмила
09:00 Два капитана. 1-я - 6-я серии
17:10 Здравствуйте, я ваша тетя!
19:00 12 стульев. 1-я - 4-я серии
00:30 Иван Васильевич меняет профессию
02:00 Катала
03:15 Жизнь по лимиту
04:25 Убить дракона
В телепрограмме передач возможны изменения.