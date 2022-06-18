Программа передач Золотая коллекция на 18 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 18 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



18.06.2022



04:20 Зайчик

05:45 Спокойный день в конце войны

06:15 Пес Барбос и необычный кросс

06:25 Руслан и Людмила

09:00 Два капитана. 1-я - 6-я серии

17:10 Здравствуйте, я ваша тетя!

19:00 12 стульев. 1-я - 4-я серии

00:30 Иван Васильевич меняет профессию

02:00 Катала

03:15 Жизнь по лимиту

04:25 Убить дракона



В телепрограмме передач возможны изменения.