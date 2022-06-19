Телепрограмма ТВ России на воскресенье 19 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 19 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый
канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 19.06.2022
Первый канал
04:00 Россия от края до края
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 11-я и 12-я серии
07:45 Играй, гармонь любимая!
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж
11:00 Знахарь. 9-я - 16-я серии
12:00 Новости
12:15 Знахарь. 9-я - 16-я серии
15:00 Новости
15:15 Знахарь. 9-я - 16-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Знахарь. 9-я - 16-я серии
19:25 «Призвание». Премия лучшим врачам России
21:00 Время
22:35 Биологическое оружие лаборатории дьявола
23:40 Большая игра
00:40 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
Россия 1
04:00 Родной человек
05:40 Отец поневоле
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Михаил Шелег
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Катерина. Семья. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 «Записки земского доктора». Ко дню медицинского работника
02:10 Отец поневоле
ТВЦ
04:45 Улики из прошлого. Индийская невеста. 3-я серия
05:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 4-я серия
06:20 10 самых... Юные звездные мамы
06:45 Трембита
08:20 Тайны Бургундского двора
10:10 Знак качества. Закуски
10:55 Страна чудес. Переславль-Залесский
11:30 События
11:45 Не надо печалиться
13:35 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «В гостях у смеха». Юмористический концерт
16:50 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии
20:40 Сердце не обманет, сердце не предаст. 1-я - 4-я серии
23:55 События
00:10 Пуля-дура-2. Агент почти не виден. 1-я - 4-я серии
03:05 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия
03:45 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия
04:35 Юрий Гальцев. Обалдеть!
НТВ
05:00 Посторонний
06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:15 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты супер! 60+. Финал
23:00 Звезды сошлись
00:30 Основано на реальных событиях
03:25 Шаман. Новая угроза. «Гонки на выживание», 1-я и 2-я серии
04:49 Перерыв в вещании
04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Шкатулка Альтерготта», 1-я и 2-я серии
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Джокер
05:50 Улицы разбитых фонарей-3. Черная метка
06:35 Улицы разбитых фонарей-3. Домовой
07:35 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Шалом, менты!»
08:35 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Шалом, менты!»
09:40 Один против всех. 1-я - 16-я серии
00:25 Идеальное преступление
02:00 Без особого риска
03:15 Нежданно-негаданно
Домашний
05:00 Лаборатория любви
06:30 6 кадров
07:05 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии
11:05 Поговори с ней. 1-я - 4-я серии
15:00 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 95-я и 96-я серии
22:40 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии
02:05 Самая красивая-2. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я - 14-я серии
09:00 Перезагрузка. 509-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 6. 220-я - 242-я серии
21:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 202-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 45-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 353-я серия
01:30 Битва экстрасенсов. 356-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 101-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 4. 102-я серия
04:15 Comedy Баттл. 20-я серия
СТС
04:50 Воронины. Сезон 24. 19-я серия
05:15 Воронины. Сезон 24. 20-я серия
05:35 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия
06:05 Фиксики. Сигнализация
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:35 Лесная хроника
06:45 Три кота. Сладкая правда
06:50 Три кота. Сокровища Египта
06:55 Три кота
07:05 Три кота
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Талант Нудика
07:20 Три кота. Теннис с папой
07:25 Три кота. Маленькие гонки
07:30 Царевны
07:40 Царевны. Грёза 3
07:45 Царевны. Лягушачий камень
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей«. «Ц»
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени. Хозяйка медной сковороды
10:10 Семья по-быстрому
12:40 Дора и Затерянный город
14:45 Тёмные отражения
16:55 Я - четвертый
19:00 Семейка Крудс
21:00 Боги Египта
23:35 Александр
02:50 Воронины. Сезон 24. 18-я - 22-я серии
04:45 Воронины. Сезон 11. 1-я серия
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Э. Дюкоте - А. Запителла. Ч. Чендлер - К. Кинг
06:00 Смешанные единоборства. One FC. К. Жи Нань - А. Миюр
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Матч-реванш
09:30 Спортландия
09:45 Адвокат дьявола
12:35 Новости
12:40 Все на Матч!
13:00 Регби. Чемпионат России. Финал. Прямой эфир
15:45 Все на Матч!
15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
17:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
18:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
20:15 Все на Матч!
20:45 Новости
20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Англия - Австрия. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:45 Кровью и потом: Анаболики
02:15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 500+
02:40 Большая вода Александра Попова
03:05 Второе дыхание. Игорь Григоренко
03:30 Новости
03:35 Неизведанная хоккейная Россия
04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Дельта» (Саратов)
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:30 Приказано уничтожить
08:30 Новости
09:00 Приказано уничтожить
10:40 Скайлайн
12:30 Новости
13:00 Бегущий в лабиринте
15:10 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
16:30 Новости
17:00 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
18:20 «Команда «А»
19:30 Новости
20:00 «Команда «А»
21:00 По долгу службы
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
23:50 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии
06:00 Фронт без флангов
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №105
11:30 Код доступа. Битва за Хартленд: НАТО против России
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом
13:00 Специальный репортаж
13:40 Освобождение
14:10 Снег и пепел. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Живи и помни
01:30 Матрос Чижик
03:00 Ордена Великой Победы
03:45 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии
Мосфильм. Золотая коллекция
04:25 Убить дракона
06:25 Испытатель
06:50 Самогонщики
07:05 Пес Барбос и необычный кросс
07:15 Сказка странствий
09:10 Александр Невский
11:05 Илья Муромец
12:50 Коммунист
14:45 Двойной обгон
16:20 «Командир «Счастливой «Щуки»
18:05 Девчата
19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:35 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
23:00 Воскресная премьера
02:15 Жестокий романс
04:30 Тот самый Мюнхгаузен
Время начала передач - московское.