Телепрограмма ТВ России на воскресенье 19 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 19 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый

канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 19.06.2022



Первый канал



04:00 Россия от края до края

06:00 Новости

06:10 Тот, кто читает мысли. 11-я и 12-я серии

07:45 Играй, гармонь любимая!

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж

11:00 Знахарь. 9-я - 16-я серии

12:00 Новости

12:15 Знахарь. 9-я - 16-я серии

15:00 Новости

15:15 Знахарь. 9-я - 16-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Знахарь. 9-я - 16-я серии

19:25 «Призвание». Премия лучшим врачам России

21:00 Время

22:35 Биологическое оружие лаборатории дьявола

23:40 Большая игра

00:40 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



Россия 1



04:00 Родной человек

05:40 Отец поневоле

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Михаил Шелег

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Катерина. Семья. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 «Записки земского доктора». Ко дню медицинского работника

02:10 Отец поневоле



ТВЦ



04:45 Улики из прошлого. Индийская невеста. 3-я серия

05:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 4-я серия

06:20 10 самых... Юные звездные мамы

06:45 Трембита

08:20 Тайны Бургундского двора

10:10 Знак качества. Закуски

10:55 Страна чудес. Переславль-Залесский

11:30 События

11:45 Не надо печалиться

13:35 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «В гостях у смеха». Юмористический концерт

16:50 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии

20:40 Сердце не обманет, сердце не предаст. 1-я - 4-я серии

23:55 События

00:10 Пуля-дура-2. Агент почти не виден. 1-я - 4-я серии

03:05 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия

03:45 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия

04:35 Юрий Гальцев. Обалдеть!



НТВ



05:00 Посторонний

06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:15 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты супер! 60+. Финал

23:00 Звезды сошлись

00:30 Основано на реальных событиях

03:25 Шаман. Новая угроза. «Гонки на выживание», 1-я и 2-я серии

04:49 Перерыв в вещании

04:50 Улицы разбитых фонарей-8. «Шкатулка Альтерготта», 1-я и 2-я серии



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Джокер

05:50 Улицы разбитых фонарей-3. Черная метка

06:35 Улицы разбитых фонарей-3. Домовой

07:35 Улицы разбитых фонарей-3. 1-я часть - «Шалом, менты!»

08:35 Улицы разбитых фонарей-3. 2-я часть - «Шалом, менты!»

09:40 Один против всех. 1-я - 16-я серии

00:25 Идеальное преступление

02:00 Без особого риска

03:15 Нежданно-негаданно



Домашний



05:00 Лаборатория любви

06:30 6 кадров

07:05 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии

11:05 Поговори с ней. 1-я - 4-я серии

15:00 Пряный вкус любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 95-я и 96-я серии

22:40 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии

02:05 Самая красивая-2. 1-я - 4-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 58-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я - 14-я серии

09:00 Перезагрузка. 509-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 6. 220-я - 242-я серии

21:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 202-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 45-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 353-я серия

01:30 Битва экстрасенсов. 356-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 101-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 4. 102-я серия

04:15 Comedy Баттл. 20-я серия



СТС



04:50 Воронины. Сезон 24. 19-я серия

05:15 Воронины. Сезон 24. 20-я серия

05:35 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия

06:05 Фиксики. Сигнализация

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:35 Лесная хроника

06:45 Три кота. Сладкая правда

06:50 Три кота. Сокровища Египта

06:55 Три кота

07:05 Три кота

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Талант Нудика

07:20 Три кота. Теннис с папой

07:25 Три кота. Маленькие гонки

07:30 Царевны

07:40 Царевны. Грёза 3

07:45 Царевны. Лягушачий камень

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей«. «Ц»

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени. Хозяйка медной сковороды

10:10 Семья по-быстрому

12:40 Дора и Затерянный город

14:45 Тёмные отражения

16:55 Я - четвертый

19:00 Семейка Крудс

21:00 Боги Египта

23:35 Александр

02:50 Воронины. Сезон 24. 18-я - 22-я серии

04:45 Воронины. Сезон 11. 1-я серия



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Э. Дюкоте - А. Запителла. Ч. Чендлер - К. Кинг

06:00 Смешанные единоборства. One FC. К. Жи Нань - А. Миюр

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Матч-реванш

09:30 Спортландия

09:45 Адвокат дьявола

12:35 Новости

12:40 Все на Матч!

13:00 Регби. Чемпионат России. Финал. Прямой эфир

15:45 Все на Матч!

15:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

17:15 Все на Матч!

17:25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

18:55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

20:15 Все на Матч!

20:45 Новости

20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Англия - Австрия. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:45 Кровью и потом: Анаболики

02:15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 500+

02:40 Большая вода Александра Попова

03:05 Второе дыхание. Игорь Григоренко

03:30 Новости

03:35 Неизведанная хоккейная Россия

04:00 Пляжный футбол. Чемпионат России. Сборная Санкт-Петербурга - «Дельта» (Саратов)



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:30 Приказано уничтожить

08:30 Новости

09:00 Приказано уничтожить

10:40 Скайлайн

12:30 Новости

13:00 Бегущий в лабиринте

15:10 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

16:30 Новости

17:00 Бегущий в лабиринте: Испытание огнём

18:20 «Команда «А»

19:30 Новости

20:00 «Команда «А»

21:00 По долгу службы

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



23:50 Адъютант его превосходительства. 1-я - 5-я серии

06:00 Фронт без флангов

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №105

11:30 Код доступа. Битва за Хартленд: НАТО против России

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом

13:00 Специальный репортаж

13:40 Освобождение

14:10 Снег и пепел. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Живи и помни

01:30 Матрос Чижик

03:00 Ордена Великой Победы

03:45 Снег и пепел. 1-я и 2-я серии



Мосфильм. Золотая коллекция



04:25 Убить дракона

06:25 Испытатель

06:50 Самогонщики

07:05 Пес Барбос и необычный кросс

07:15 Сказка странствий

09:10 Александр Невский

11:05 Илья Муромец

12:50 Коммунист

14:45 Двойной обгон

16:20 «Командир «Счастливой «Щуки»

18:05 Девчата

19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:35 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

23:00 Воскресная премьера

02:15 Жестокий романс

04:30 Тот самый Мюнхгаузен



Время начала передач - московское.



















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