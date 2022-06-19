Программа передач Первого канала на 19 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 19 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



19.06.2022



04:00 Россия от края до края

06:00 Новости

06:10 Тот, кто читает мысли. 11-я и 12-я серии

07:45 Играй, гармонь любимая!

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж

11:00 Знахарь. 9-я - 16-я серии

12:00 Новости

12:15 Знахарь. 9-я - 16-я серии

15:00 Новости

15:15 Знахарь. 9-я - 16-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Знахарь. 9-я - 16-я серии

19:25 «Призвание». Премия лучшим врачам России

21:00 Время

22:35 Биологическое оружие лаборатории дьявола

23:40 Большая игра

00:40 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.