Программа передач Первого канала на 19 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 19 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
19.06.2022
04:00 Россия от края до края
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 11-я и 12-я серии
07:45 Играй, гармонь любимая!
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 «Украина. Когда открываются глаза». Специальный репортаж
11:00 Знахарь. 9-я - 16-я серии
12:00 Новости
12:15 Знахарь. 9-я - 16-я серии
15:00 Новости
15:15 Знахарь. 9-я - 16-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Знахарь. 9-я - 16-я серии
19:25 «Призвание». Премия лучшим врачам России
21:00 Время
22:35 Биологическое оружие лаборатории дьявола
23:40 Большая игра
00:40 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.