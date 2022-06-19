Программа передач Россия 1 на 19 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 19 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
19.06.2022
04:00 Родной человек
05:40 Отец поневоле
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Михаил Шелег
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Катерина. Семья. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 «Записки земского доктора». Ко дню медицинского работника
02:10 Отец поневоле
В программе передач возможны изменения.