Программа передач Россия 1 на 19 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 19 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



19.06.2022



04:00 Родной человек

05:40 Отец поневоле

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Михаил Шелег

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Катерина. Семья. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 «Записки земского доктора». Ко дню медицинского работника

02:10 Отец поневоле



В программе передач возможны изменения.