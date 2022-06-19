Программа передач ТВЦ на 19 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 19 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
19.06.2022
04:45 Улики из прошлого. Индийская невеста. 3-я серия
05:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 4-я серия
06:20 10 самых... Юные звездные мамы
06:45 Трембита
08:20 Тайны Бургундского двора
10:10 Знак качества. Закуски
10:55 Страна чудес. Переславль-Залесский
11:30 События
11:45 Не надо печалиться
13:35 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «В гостях у смеха». Юмористический концерт
16:50 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии
20:40 Сердце не обманет, сердце не предаст. 1-я - 4-я серии
23:55 События
00:10 Пуля-дура-2. Агент почти не виден. 1-я - 4-я серии
03:05 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия
03:45 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия
04:35 Юрий Гальцев. Обалдеть!
В программе передач возможны изменения.