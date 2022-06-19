Программа передач ТВЦ на 19 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 19 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



19.06.2022



04:45 Улики из прошлого. Индийская невеста. 3-я серия

05:25 Улики из прошлого. Индийская невеста. 4-я серия

06:20 10 самых... Юные звездные мамы

06:45 Трембита

08:20 Тайны Бургундского двора

10:10 Знак качества. Закуски

10:55 Страна чудес. Переславль-Залесский

11:30 События

11:45 Не надо печалиться

13:35 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «В гостях у смеха». Юмористический концерт

16:50 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии

20:40 Сердце не обманет, сердце не предаст. 1-я - 4-я серии

23:55 События

00:10 Пуля-дура-2. Агент почти не виден. 1-я - 4-я серии

03:05 Два силуэта на закате солнца. 1-я серия

03:45 Два силуэта на закате солнца. 2-я серия

04:35 Юрий Гальцев. Обалдеть!



В программе передач возможны изменения.